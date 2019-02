Son fait glisser Newcastle

Tottenham (4-2-3-1): Lloris - Trippier, Sánchez, Alderweireld, Vertonghen - Sissoko, Winks - Lamela (Rose, 78e), Eriksen, Lucas (Llorente, 60e) - Son (Dier, 89e). Entraîneur: Mauricio Pochettino.

Newcastle (5-4-1): Dubravka - Yedlin, Schär, Lascelles, Lejeune, Ritchie (Barreca, 86e) - Pérez, Longstaff, Hayden, Atsu (Kenedy, 82e) - Rondón. Entraîneur: Rafael Benítez.

Et un coup de pression, un.Alors que Manchester City reçoit Arsenal dimanche, Tottenham avait l'occasion de passer provisoirement sa tête devant lesen cas de succès face à Newcastle , samedi, à Wembley. Alors? Alors, comme souvent ces dernières semaines, lesont galéré, croquant d'abord les occasions en première période -Lamela a notamment envoyé une tête sur la barre de Dubravka (25)- et peinant ensuite à se montrer vraiment dangereux pendant une bonne partie d'un deuxième acte où Salomón Rondón a, lui aussi, touché du bois (52). Lloris a également sorti une grosse parade sur un enroulé d' Ayoze Pérez Puis, à l'heure de jeu, Pochettino s'est levé et a progressivement fait bouger un 4-2-3-1 où Lucas a peiné à montrer le bout de son nez. Résultat, Llorente est arrivé, Danny Rose a suivi 18 minutes plus tard, et Tottenham a finalement fait la différence à la 83minute grâce à un pétard de Heung-min Son mal géré par Dubravka (1-0, 83).Voilà lesavec une vingt-neuvième rencontre consécutive sans match nul -un record- et avec une deuxième place dans les pattes.