Son Altesse Wissam Ben Yedder

Dans le duel entre équipes malades face au PSG, Wissam Ben Yedder a surgi pour punir des Parisiens aux abonnés absents et offrir un bon bol d'air à Monaco. Un premier but magnifique sur un centre de Fofana et un penalty : voilà WBY solide leader du classement des buteurs de Ligue 1. Juste avant de rejoindre une nouvelle fois l'équipe de France, l'ancien Toulousain a une nouvelle fois porté le Rocher jusqu'au sommet de la colline.

Homme à tout faire

20 - Wissam Ben Yedder est impliqué dans au moins 20 buts lors de 6 des 10 dernières saisons en Ligue 1 (depuis 2012/13), seul Kylian Mbappé fait aussi bien. Magistral. #ASMPSG pic.twitter.com/LDGD2QkHT8 — OptaJean (@OptaJean) March 20, 2022

Wissam le Grand

Par Tom Binet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Nous sommes en mai 2020, et Kylian Mbappé la joue collectif au moment de la remise du trophée de meilleur buteur de Ligue 1, alors que le Monégasque termine deuxième malgré le même total que le Bondynois, la faute à un plus grand nombre de penaltys. Deux ans plus tard, la prophétie va peut-être enfin se réaliser : avec 17 buts en 29 journées, voilà le natif de Sarcelles seul en tête du classement, au cœur d'une nouvelle saison remarquable dans la Principauté.Vingt-cinq minutes de jeu au stade Louis-II, et malgré les offrandes déjà nombreuses de Paredes et compagnie, l'AS Monaco de Jean Lucas peine toujours autant à la finition. Pas Wissam Ben Yedder. Sur sa première situation de but de l'après-midi, l'international français vient sanctionner l'entame dramatique des Parisiens en déviant admirablement de l'exter' un centre au cordeau de Fofana pour prendre enfin Donnarumma à revers. Un penalty transformé plus tard, voilà notre homme à 17 pions en 29 journées, non loin de son record établi la saison dernière avec 20 caramels en championnat. Surtout, Kylian Mbappé, Jonathan David, Martin Terrier et Gaëtan Laborde se retrouvent dans le rétroviseur.Depuis son arrivée sur le Rocher, Ben Yedder continue de porter son équipe, inlassablement. Même quand Niko Kovač décide de le faire régulièrement débuter sur le banc, le meilleur buteur joue les, confiait récemment le principal intéressé en conférence de presse à propos de cette période.Où en serait cette équipe de Monaco en difficulté offensivement sans son? Difficile à dire., constatait d'ailleurs Philippe Clement quelques semaines seulement après son arrivée.Impliqué sur au moins 20 buts (17 buts, 4 passes décisives) pour la sixième fois dans l'Hexagone, WBY continue d'écrire de tracer un chemin débuté comme grand bonhomme du TFC, où personne n'a oublié sa capacité à faire danser les défenses adverses pour marquer., se décrivait-il d'ailleurs ces dernières semaines dans lePresnel Kimpembe pourra en témoigner.Les deux hommes auront peut-être l'occasion de refaire l'action cette semaine à Clairefontaine. Un château dans lequel Ben Yedder vient poser ses valises à chaque trêve internationale, malgré une concurrence démentielle à son poste. L'absence de Karim Benzema, touché au mollet, pour affronter la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, pourrait enfin lui offrir l'occasion de gonfler ses stats, lui qui a trouvé le chemin des filets à deux reprises en 16 sélections avant de passer l'Euro 2021 sur le banc et en tribunes., confiait-il encore à Canal+. Nombreux sont les défenseurs à avoir pu s'en rendre compte depuis les débuts du petit prince.