Solskjær réussit le test de Wembley

Porté par un De Gea exceptionnel, Manchester United a couché Tottenham (0-1) dimanche grâce à un but de Marcus Rashford et enchaîne un cinquième succès de rang en Premier League. Résultat, voilà la bande à Solskjær de retour à hauteur d'Arsenal.

Tottenham (4-4-2) : Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies - Winks (Llorente, 81e), Sissoko (Lamela, 43e), Eriksen, Alli - Son, Kane. Entraîneur : Mauricio Pochettino.



Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Young, Lindelöf, Jones, Shaw - Herrera, Matić - Lingard, Pogba (McTominay, 90e+2), Martial (Lukaku, 73e) - Rashford. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.

Une fusée peut parfois suffire à allumer la lumière. Manchester United a été bon à Cardiff , contre Huddersfield , contre Bournemouth et à Newcastle . Et alors ? Cela a permis à Solskjær de s'offrir la paix. En venant à Tottenham , le Norvégien avait un autre objectif : s'acheter un horizon. Bingo ! Tenus par un De Gea exceptionnel, portés au milieu par un Pogba une nouvelle fois décisif et agités devant par la baguette de Marcus Rashford , les Mancuniens ont une nouvelle fois été bons, et dans deux registres. Résultat, voilà Ole Gunnar Solskjær avec un 100% conforté et un Tottenham laissé avec ses regrets. Et ils seront nombreux.» En avant pour la sixième étape de l'Ole Gunnar Tour, avec une halte qui devait répondre à de nombreuses questions dont une centrale : ok, Manchester United semble revivre, mais face à un gros balourd, comment allait-il réagir ? Dès les premières secondes de ced'ambitieux avec desqui avaient l'occasion de boucler leur week-end déguisés en dauphin, on a eu les réponses. Le Manchester United de Solskjær sait grimper dans les hauteurs, peut assumer son néo-style contre les musclés, et a débarqué dimanche en imposant son approche à Tottenham . Résultat, le milieu en losange de United a rapidement posé des problèmes à desd'abord timides et gênés à la relance par le rôle hybride de Jesse Lingard . Conséquences ? À la mi-temps, MU est rentré aux vestiaires avec les plus grosses occasions dans les poches – une frappe dévissée de Lingard (11), une autre de Martial (25), un face-à-face raté par le Français face à Hugo Lloris (18) – et un avantage donné par Rashford (0-1, 44) au bout d'une ouverture d'architecte de Pogba (qui pointe quand même à quatre passes décisives et quatre buts depuis que Solskjær est arrivé), là où Tottenham , amputé de Sissoko avant la pause, s'est surtout essayé à la frappe de loin, à l'exception près d'une énorme opportunité foirée par Harry Winks (9).Pourtant, comme à Newcastle il y a onze jours (0-2) Manchester United a affiché quelques failles défensives, notamment dans la gestion de la profondeur, ce qui a poussé De Gea à enfiler sa cape de sauveur dès le retour des vestiaires face à Kane (48) et sur une tête smashée d'Alli (50). D'où la partie de ping-pong entamée au cours du second acte par David de Gea, encore héroïque face à Alli (65), et Hugo Lloris , décisif à trois reprises face à Paul Pogba . Problème, ce match à distance a été rendu possible par la naissance d'espaces monstres au milieu de terrain, où Eriksen s'est baladé en deuxième période, alors que De Gea a étiré son show à onze arrêts (!) grâce à un réflexe parfait sur une tête d'Alderweireld (70), à une parade monstre devant Alli (75) et à une jambe jetée face à Kane (87). Ce cinquième succès de l'ère Solskjær racontera donc deux histoires : celle d'un United qui ne s'est pas travesti et qui aura su maîtriser une tempête. Pas mal, et surtout suffisant pour revenir à hauteur d' Arsenal