Solskjær bat (déjà) un record

Ole Gunnar et sa série de bâtard.Six matchs, six victoires. Difficile de présenter meilleur bilan qu'Ole Gunnar Solskjær depuis son arrivée en décembre sur le banc de Manchester United. Et en réalité, dans l'histoire du club, aucun entraîneur n'a jamais fait mieux.Avec cinq succès en Premier League (le dernier en date contre Tottenham (1-0) dimanche ) et un en FA Cup, le Norvégien a battu le record du légendaire coach Matt Busby et ses cinq victoires consécutives depuis sa prise de fonctions à Manchester en 1946.Et la belle série n'est sans doute pas près de s'arrêter pour "OGS". Une enquête statistique de LeoVegas Sport a montré que lesétaient la meilleure équipe du mois de janvier dans l'histoire de la Premier League moderne (depuis la saison 1992-1993). Avec 216 points inscrits lors du premier mois de l'année, United relègue son plus proche concurrent Chelsea à 32 unités.Solskjær, la nouvelle ère.