La parole est aux joueurs

Après avoir dit ce qu'il pensait avec ses mots suite à la nouvelle défaite de Monaco face à Lens, Sofiane Diop a dû poster un message d'excuses dans la foulée sur les réseaux sociaux. Ce qui ne devrait jamais arriver, mais l'attaquant de 21 ans évolue dans un milieu où le contrôle a pris le dessus sur le naturel.

Mes propos d’après match ont été tenus à chaud, sans le recul nécessaire et n’étaient pas appropriés. Je m’en excuse auprès de tous, les supporters et le Club. Rester soudés, ne rien lâcher et continuer de travailler ! pic.twitter.com/fQiljJXbL4 — Sofiane Diop (@SofianeDiop) August 21, 2021

Des humains plutôt que des robots

Par Clément Gavard

Sofiane Diop est comme tout le monde, il n'aime pas perdre. Alors quand l'AS Monaco a essuyé une troisième défaite en huit jours ce samedi après-midi face à Lens , après celles contre Lorient et le Shakhtar, le jeune attaquant de 21 ans pouvait logiquement tirer la tronche. Quelques minutes après le coup de sifflet final et après avoir pris sa douche, le joueur formé à Rennes est même revenu au bord de la pelouse du stade Louis-II pour mettre des mots sur sa colère sur le plateau d'Amazon Prime., a-t-il lancé la tête basse aux côtés de Thierry Henry, nouveau consultant de la chaîne appartenant au groupe de Jeff Bezos.Les mots d'un type vexé, touché, qui ne font de mal à personne et qui ne devraient pas choquer.Moins de deux heures après sa sortie remarquée, Diop s'est pourtant fendu d'un tweet pour présenter ses excuses, sans que l'on ne sache si ce sont vraiment ses doigts qui ont tapé sur le clavier de son écran ou ceux d'unsans âme formé pour ces choses-là :Sofiane Diop s'est donc excusé pour avoir dit ce qu'il pense, avec ses mots et son langage. Dans sa déclaration, l'attaquant monégasque ne vise pas un coéquipier ou son coach, il dresse un constat général que tout le monde a pu faire devant les matchs de l'ASM ces dernières semaines. À commencer par son entraîneur Niko Kovač :Diop n'a pas dit autre chose, mais dans ce milieu où tout doit être contrôlé et maîtrisé, le naturel ne passe plus.Il vaut donc mieux ne rien dire. Si l'on en croit ce message d'excuses, imposé ou non, Sofiane Diop aurait dû se taire, ou tout simplement enchaîner les poncifs récités chaque semaine en conférence de presse. Son partenaire Axel Disasi, légèrement plus expérimenté, a d'ailleurs parfaitement appliqué ses leçons deaprès la défaite contre Lens :. Rien ne dépasse, tout est propre. Quel ennui... À force d'être bridés et formés à devenir des perroquets, les joueurs manquent des occasions de dévoiler leur véritable personnalité à ceux qui les regardent. Les meilleures interventions sont pourtant souvent celles qui viennent du cœur. La saison passée, à Rennes, Benjamin Bourigeaud avait cassé la monotonie en se livrant après une défaite contre... Lens :Il en faudrait davantage des confidences comme celles-ci, des phrases instinctives, des paroles sincères pour combler le fossé qui peut parfois se creuser entre le public et les acteurs de ce sport. Moins de contrôle, plus de naturel pour que tous les Sofiane Diop de Ligue 1 n'aient pas à s'excuser après avoir partagé le fond de leur pensée.