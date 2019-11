Sofiane Boufal s’est blessé en heurtant une table

QJ

Une blessure tout con comme on les aime.En difficulté à Southampton où il n'a plus été titularisé depuis six rencontres, le Marocain Sofiane Boufal sera indisponible pour la réception de Watford ce week-end. Selon, l'ancien joueur de Lille et d'Angers ne s'est plus entraîné depuis trois jours à cause d'une blessure au gros orteil causée par un choc avec une table alors qu'il était chez lui. le club espère pouvoir le récupérer pour le match du 4 décembre face à Norwich.C'est quoi le pire ? Ça ou marcher pied nu sur une brique de Lego ?