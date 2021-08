Sochaux sur le podium, Nancy, Grenoble et Dijon dans le dur

Vainqueur de Dunkerque (1-0), Sochaux profite du match nul de Nîmes face à Pau (0-0) pour grimper sur le podium de la Ligue 2. En bas, la situation devient tendue pour Dijon, Nancy et Grenoble, de nouveau battus par QRM, Valenciennes et Niort.

Par Analie Simon

Après la victoire de Toulouse face à Bastia , Nîmes a manqué l'occasion de rejoindre le Tef en tête du classement. Les Nîmois ont peiné face à des Palois plus entreprenants, plus dangeureux, mais aussi terriblement maladroits. Si Ueda vient sauver le navire du Nîmes Olympique dans le premier acte, Victor Lobry aurait pu être le héros du Béarn si sa frappe n'avait pas échoué sur le poteau. Manque de Pau, ça ne passe pas.Vainqueur sur la plus petite des marges face à Dunkerque, Sochaux réalise la belle opération de la soirée en grimpant sur la troisième marche du podium. Comme souvent, le salut est venu de Gaëtan Weissbeck, à la réception d'une offrande d'Aldo Kalulu. Malgré une bonne partition, les Dunkerquois n'arrivent pas à égaliser et repartent une nouvelle fois bredouille dans le Nord. Avec un petit point, l'USLD est déjà en danger.Même lorsque Duckens Nazon ne marque pas, QRM continue d'impressionner depuis le début de la saison, en se débarrassant de Dijon à Michel-d'Ornano. Bien lancé par Haddad, le promu subit beaucoup en seconde période, avant de craquer à un quart d'heure de la fin sur un nouveau pion de Scheidler. Mais pas le temps de gamberger que Gbelle redonne l'avantage à QRM et enfonce un peu plus des Dijonnais aux abois depuis quatre matchs. Malgré la possession, les hommes de David Linarès repartent avec zéro point et une place dans la zone rouge dans la valise.L'affiche avait de la gueule, avec un match dans le match entre Zidane et KB9. Pardon : Enzo Zidane vs Khalid Boutaïb. Si les Ruthénois et les Havrais se quittent sur un score nul et vierge, les occasions pour l'emporter n'ont pas manqué pour les deux équipes. Le HAC fait d'abord le dos rond avant de manquer de peu l'ouverture du score, mais Casimir n'arrive pas à reprendre un bon ballon de Ba. Un raté sans conséquence puisque le RAF a également eu droit à son immanquable, Ugo Bonnet n'arrivant pas à cadrer sur un caviar de... Zidane. Un raté partout, balle au centre.Seule équipe à zéro point avant le début de cette journée, Amiens a enfin enclenché la seconde pour signer son premier succès de la saison. Malgré une domination guingampaise, les Amiénois piquent par deux fois, d'abord par Jayson Papeau juste avant la pause, puis par Jack Lahne à vingt minutes du terme. Avec ce succès, Amiens fait un bond de cinq places pour revenir à la hauteur de son adversaire du soir. La saison est enfin lancée en Picardie !Deux semaines après la rouste subie face à Toulouse, Nancy a une nouvelle fois coulé à Marcel-Picot contre Valenciennes. Dans une rencontre rythmée par les coups de sifflet de l'arbitre, Nancy affiche son meilleur visage depuis le début de la saison, mais les hommes de Daniel Stendel montrent encore leurs largesses défensives et se font surprendre par VA et Gaëtan Robail au retour des vestiaires. Histoire d'empirer une situation déjà ubuesque, Giovanni Haag récolte son deuxième carton rouge en trois matchs. Avec cette nouvelle défaite, Nancy s'enlise en bas du classement. Ça pique à l'ASNL.Quatre matchs pour les Grenoblois et toujours pas de but inscrit cette saison. Pire, le GF38 a concédé sa troisième défaite de la saison sur la pelouse de Niort. Mis sur orbite par un but plein de malice de Boutobba avant la pause, les Chamois bénéficient d'un coup de pouce arbitral après l'exclusion de De Iriondo à l'heure de jeu. Complètement dominés, les Grenoblois se voient offrir une opportunité en or pour égaliser et inscrire ce fameux premier pion de la cuvée 2021-2022, mais Yoric Ravet ne cadre pas son penalty. Le tonnerre gronde dans les Alpes.