Sochaux rate le coche, Amiens et Dijon respirent

Tenu en échec par QRM à Bonal (1-1), Sochaux manque une occasion en or de s'emparer de la tête du classement après le nul du TFC à Paris dans l'après-midi. Alors qu'Ajaccio et Le Havre suivent le rythme en tête, Dijon et Amiens - vainqueurs de Grenoble (2-1) et Valenciennes (3-0) - prennent un peu d'air sur la zone rouge.

Alors qu'il avait une opportunité en or de monter sur le trône de la Ligue 2 après le nul du TFC, Sochaux s'est pris les pieds dans le tapis. Menés pour la première fois de la saison à Bonal sur une réalisation de Gbelle, les Lionceaux ont sonné la révolte au retour des vestiaires grâce à Do Couto. Malgré une énorme pression jusque dans les ultimes secondes, Sochaux ne repart qu'avec un petit point et reste toujours dauphin du Tef. Même sans Giovanni Haag , l'AS Nancy est retombée dans ses travers à François-Coty. Largement dominés par l'AC Ajaccio, les Nancéiens ont subi la loi de Nouri, auteur de son premier doublé en Ligue 2 depuis trois ans. Deux missiles, aucun but encaissé, le nul de Sochaux et une troisième place au classement : la soirée est parfaite, pour les Corses.La belle idylle havraise se poursuit. Vainqueur sur la plus petite des marges de Pau, le HAC suit le rythme effréné du groupe de tête et met la pression sur Auxerre qui accueille Bastia ce lundi. Pourtant, rien n'a été facile pour les Havrais malgré l'ouverture du score provoquée par Boutaïb. Mis sous pression par des Palois décomplexés, Le Havre a été sauvé par sa barre, mais assure l'essentiel : la quatrième place.Rodez stoppe enfin l'hémorragie. Après cinq matchs sans victoire, le RAF est allé gratter trois points sur la pelouse de Niort. Séduisants ces dernières semaines, les Chamois sont restés endormis pendant 90 minutes et ont concédé deux pions. Dembélé a d'abord ouvert le score juste avant le repos, avant qu'Ugo Bonnet ne délivre définitivement le peuple ruthénois qui bondit dans le ventre mou de cette Ligue 2.Malgré une cascade d'absents, la troupe de Stéphane Moulin repart du Nord avec un point. Récompensés par un but maradonesque de Chahiri, qui a passé en revue toute la défense dunkerquoise, les Caennais ont été trahis par leur ex Tchokounté, venu planter son cinquième caramel de la cuvée 2021-2022. Ce point permet à l'USLD de grapiller une place au classement, mais le club nordiste reste 17Le DFCO entame enfin une série, en allant s'imposer sur la pelouse du GF38. Contrariés par un coup franc de Ravet, les Dijonnais se sont fâchés et ont culbuté les Grenoblois en seconde mi-temps grâce à un festival de Benzia et une réalisation de près de Dobre. Avec ce deuxième succès d'affilée, le cinquième de la saison, le DFCO prend un grand bol d'air frais sur le 18Amiens tient, enfin, sa deuxième victoire de la saison. Les Amiénois ont tranquillement disposé de Valenciennes, au stade de la Licorne. Mis sur orbite par un doublé de Lusamba, Amiens a fait plier définitivement VA à l'heure de jeu lorsque Bamba a surgi pour tromper Chevalier. Un gros ouf de soulagement pour les supporters, même si leur équipe stagne encore dans la zone de relégation.Le calvaire des Crocos se poursuit. Dans une rencontre entre deux équipes en danger, Guingamp a mis un sacré coup derrière la tête au Nîmes Olympique. Bien lancés par Pierrot, les Guingampais font la différence en seconde période en plantant deux pions consécutifs grâce au doublé de Pierrot et au capitaine M'Changama. Malgré la réduction du score de Koné, Nîmes continue sa dégringolade et ne compte plus que deux points d'avance sur la zone rouge.