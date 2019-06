Sochaux : Peugeot fait marche arrière face à la polémique

VLU

Peugeot fait marche arrière.Ce mercredi, la responsable des partenariats de Peugeot, Isabel Salas Mendez, avait affirmé surque «» qui n'allaient pas (ou plus) avec les valeurs de la marque. C’est ainsi qu’elle tentait d’expliquer le désengagement de la marque du FC Sochaux-Montbéliard, son club étendard historique, et sa réorientation vers le tennis et Roland-Garros, plus haut de gamme. À la suite de ces propos polémiques, le monde du football s'est insurgé véhémentement. À Sochaux, l'adjoint au maire en charge des Sports, Alexandre Gauthier, a qualifié ces mots «» , avant de dénoncer un mépris de classe et d'affirmer «» .Dans le même temps, la marque cherchait à calmer l'incendie, notamment par l'intermédiaire de son directeur, Jean-Philippe Imparato : «, a-t-il indiqué sur Twitter.» . De fait, Peugeot avait fondé le FC Sochaux en 1928 afin de divertir les employés de ses usines et de donner à la marque une image familiale et populaire. Pendant longtemps, le club avait imposé aux joueurs d'utiliser une voiture Peugeot et organisait chaque année une visite des usines pour rappeler à ses salariés son enracinement traditionnel.Vers un boycott de la marque au lion chez les Lionceaux ?