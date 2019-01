Sochaux officialise le départ de six joueurs

1

PHGC

Cure d’amincissement.Premier non relégable de Ligue 2 avec deux points d’avance sur la zone rouge, le FC Sochaux a annoncé ce samedi le départ de six joueurs. Josema , Markus Pavić, Einar Galilea, Madger Gomes, Nando et Pylyp Budkivskyi font leurs valises. Ils étaient arrivés l’été dernier à faveur du partenariat du club avec le Deportivo Alavés Le groupe espagnol avait pris la direction sportive du FC Sochaux en avril 2018. Seulement, le contrat a été rompu en décembre dernier et depuis, les joueurs arrivés par ce biais quittent le club tour à tour. Si Momo Sissoko et Cyrille Bayala sont venus renforcer les rangs sochaliens depuis le début du mercato, l’effectif est encore loin de pouvoir compter sur les quatre à six recrues promises par le président Wing Sang Li au début de l’hiver.C'est où, le bout du tunnel ?