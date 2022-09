Sochaux nouveau leader, Caen et Le Havre grimpent sur le podium

Solide vainqueur de Dijon, Sochaux s'est emparé ce samedi soir de la première place de Ligue 2, dont le podium a été chamboulé après la défaite de Bordeaux cet après-midi et les succès de Caen et du Havre. Dans le bas du classement, Rodez passe lanterne rouge, tandis que Pau et Annecy soufflent un peu. Enfin, le Paris FC s'est extirpé du piège grenoblois, et la rencontre entre Nîmes et Bastia a été animée, mais pas de la meilleure des manières.

Sochaux inarrêtable, Caen impressionne

Le Paris FC sur le fil, émotions fortes à Annecy

Il aura fallu attendre la 26minute de ce multiplex de la huitième journée de Ligue 2 pour voir des filets trembler. Comme une évidence, c'est Sochaux qui a secoué le cocotier sur un centre millimétré de Julien Faussurier coupé de la tête par Ibrahim Sissoko. En feu après un début de match compliqué, les Sochaliens font le break en seconde période grâce à un numéro de Moussa Doumbiaet valident un cinquième succès de rang qui les propulse en tête du championnat. Ambiance beaucoup plus tendue au stade des Costières où Nîmes et Bastia ont terminé la rencontre avec zéro but, mais trois cartons rouges : un pour les Nîmois après une semelle de Thibaut Vargas sur le tibia de Dylan Tavares (27), et deux pour les Bastiais, Christophe Vincent - pour un deuxième avertissement récolté (59) - étant rejoint dans les dernières secondes par Frank Magri (88).À Niort, Le Havre aurait pu regretter le penalty loupé de Yann Kitala (37). Heureusement pour ce dernier, Victor Lekhal a remis les pendules à l'heure, encore sur coup de pied arrêté à neuf mètres, et permet au HAC de passer troisième de Ligue 2. Scénario opposé pour Tolu Arokodare et Amiens, puisque l'attaquant a vu son penalty superbement repoussé par Anthony Mandrea, le gardien caennais (43). Sauf qu'en prime, le Stade malherbe a empoché les trois points grâce à autant de pions signés Alexandre Mendy, moins d'une minute après le retour des vestiaires, Samuel Essende d'une pépite en lucarneet Romain Thomas de la tête. Un résultat qui permet à Caen (deuxième), malgré la réduction du score de Formose Mendy, de passer son adversaire du soir (cinquième).L'excellent match de Brice Maubleu dans les cages de Grenoble n'aura pas suffi. Malgré la superbe ouverture du score de Morgan Guilavogui, le GF38 pensait récolter un point à domicile grâce à Abdoulie Sanyang, mais un penalty de Mehdi Chahiri dans les derniers instantsa plombé l'ambiance au Stade des Alpes. Une réussite que n'a pas connue Rodez, les Aveyronnais ne capitalisant pas sur le pion de Kilian Corredor. Réduit à dix après l'expulsion de Rémy Boissier, le RAF s'est fait rejoindre par un but réflexe de Marius NoubissiSi Annecy a remporté sa deuxième victoire de la saison, il fallait surtout avoir le cœur accroché en Haute-Savoie. Assez terne pendant plus d'une heure, la rencontre s'est fortement emballée en quelques minutes. D'abord avec l'horrible blessure d'Alexandre Phliponeau dont la jambe, sur un duel, s'est quasiment pliée à 90 degrés, puis grâce au bijou de la soirée signé Alexy Bosetti, dont la somptueuse voléea redonné le sourire au Parc des Sports d'Annecy. Enfin, alors que Laval et Pau se dirigeaient vers un 0-0 tout triste, Mons Bassouamina a enfilé son plus beau costume de John Carew et claqué une talonnade à bout portantqui offre une victoire presque inespérée aux Béarnais, désormais avant-derniers de Ligue 2, devant Rodez.Buts : Sanyang (78) pour le GF38 // Guilavogui (61) et Chahiri (89) pour le PFC