Sochaux et Auxerre à l'arrêt, Quevilly et Dunkerque se donnent de l'air

Huit rencontres, six matchs nuls. Sochaux, Auxerre, Le Havre et Niort ne sont guère plus avancés dans la course à la montée en Ligue 1. Les vainqueurs de la soirée s'appellent Quevilly-Rouen et Dunkerque, qui se donnent tous deux de l'air dans le bas du classement.

Les démons ne veulent pas s'en aller. Balayé il y a quelques jours à Valenciennes, Nancy a tenu, mais n'a pu faire mieux qu'un nul face à Caen. Un raté de Latouchent restera la seule véritable opportunité en première période, avant une discussion les yeux dans les yeux des Lorrains au moment de revenir sur la pelouse pour la seconde période. Servi par Lefebvre, Biron ouvre ensuite le score, pensant lancer parfaitement son équipe. C'était compter sans l'égalisation d'Alexandre Mendy, en renard, après une volée de Jeannot détournée par Valette. Nancy pousse pour essayer de gratter un succès déjà presque vital, mais il n'en sera rien.C'est la misère dans l'Isère. Barragiste – avec un match en retard – Grenoble est dans le dur. Et ce n'est pas ce déplacement en Normandie qui va rassurer l'équipe qui luttait pour monter en Ligue 1 il y a tout juste un an. Nazon se procure même plusieurs situations pour Quevilly, à qui il ne manque que l'efficacité pour prendre les devants. QRM se contente finalement d'un but de Jozefzoon, bien trouvé en pleine surface à un quart d'heure du terme pour l'emporter sur la plus petite des marges.Le spectacle n'avait pas fait le voyage jusqu'en Aveyron. À l'issue d'une rencontre peu animée, Rodez et Valenciennes se séparent dos à dos, incapables de trouver la faille. Les Ruthénois ont pourtant cru faire la différence peu après la demi-heure de jeu, mais Chevalier s'interpose bien après une action personnelle de Florian David. Quelques minutes plus tard, le missile de Boissier fracasse le poteau. Valenciennes reste sous pression dans la course au maintien.Coup d'arrêt pour les Crocos. En galère dans le bas du classement, Dunkerque a décidé de prendre les choses en main lors de ses dernières sorties. Et ce sont bien les Nordistes qui dominent sur la pelouse de Nîmes, pourtant en forme. Une rencontre qui bascule finalement avec l'expulsion d'Ómarsson côté nîmois pour un pied haut sur la jambe de Thiam. Quelques instants plus tard, Rocheteau se retrouve à la conclusion d'une balle action et ne tremble pas pour battre Bratveit d'une frappe bien placée. Non, Dunkerque n'est pas largué.À s'en mordre les doigts. Sochaux connaissait l'équation au coup d'envoi : une victoire contre Amiens et la deuxième place s'offrait aux Lionceaux. Mais il n’en a rien été à Bonal, malgré un penalty rapide concédé par Pavlović, mais raté par Do Couto. Le jeune Lionceau se reprend bien en ouvrant le score d'une belle frappe croisée quelques minutes plus tard. Mais sur un exploit personnel, Badji ramène Amiens. Au-dessus dans de nombreux secteurs de jeu, Sochaux pousse tout au long de la seconde période, aidé en fin de match par l’expulsion de Zungu. En vain.En difficulté au classement, Bastia essaie de prendre les choses en main. En face, Pau joue les quelques coups qui se présentent, mais il faut tout de même attendre le seconde acte pour voir le match se débrider enfin. Le Racing pense faire le plus dur grâce à l'inévitable Santelli, qui suit parfaitement un ballon repoussé dans sa surface par Ndiaye. Un avantage de courte durée, la faute à Essende, buteur de volée après un long coup franc des visiteurs. Les Corses ont beau pousser, ils restent englués dans le bas de tableau.Dominé pendant une large partie de la rencontre, Auxerre a cru réussir le gros coup sur la pelouse de Guingamp. Les Bretons auraient pu ouvrir le score par Pierrot, mais l'attaquant bute sur Léon. Sinayoko est tout proche d'ouvrir le score contre le cours du jeu juste avant la pause, avant que Léon ne soit à nouveau décisif sur une tête de Sampaio. Et c'est finalement ce même Sinayoko qui profite d'une sortie hasardeuse de Youfeigane, gardien remplaçant de l'En Avant, pour le lober. Heureusement pour Guingamp, Muyumba remet les deux équipes à égalité quelques minutes plus tard au terme d'une belle action, privant l'AJA d'un rapproché au classement.Duel d'outsiders. Tous deux à quelques encablures des barrages, Niortais et Havrais espéraient opérer le rapproché à l'issue de ce match. Mission ratée. L'opposition entre les deux équipes ne se sera jamais emballée, entre des Hacmen mieux dans le jeu et globalement plus dangereux et des Chamois habitués à subir pour mieux punir leurs adversaires. Mais pas cette fois, malgré notamment une frappe lointaine de Sissoko au cœur de la deuxième période.