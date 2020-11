Soccer : game of Trump

Quatre longues années de Donald Trump, durant lesquelles le soccer a presque pris des allures d’opposant numéro un. Le ballon rond n’a pas choisi ce rôle, mais la politique du président des États-Unis l’a inévitablement placé dans le mauvais camp. Alors même que, paradoxe suprême, le foot remportait quelques succès non négligeables pour rendre l’Amérique « Great Again » , comme l’organisation de la Coupe du monde de football masculine en 2026 ou une nouvelle consécration mondiale pour la sélection féminine.

Une Maison-Blanche assiégée par le soccer

La perte des soccer mums ?

Par Nicolas Kssis-Martov

Le premier mandat de Donald Trump a été marqué par la volonté permanente de cliver la population, sciemment, encore davantage qu’avec la vague populiste qui l’avait conduit au pouvoir. Ce choix l’a forcément amené à se fabriquer des opposants, dans un pays où d’habitude, le pensionnaire de la Maison-Blanche est supposé se transformer en héraut du consensus bipartite, tout du moins dans les mots et les postures. Il serait presque tentant d’imaginer que l’ancienne star de télé-réalité s’est inspirée de la doctrine « ami/ennemi » du politologue allemand Carl Schmitt, à supposer qu’il ait lu son (un) livre. Dans le sport également, il a trouvé sur son chemin et en face de lui des, qu’il n’a eu de cesse de fustiger derrière son smartphone. Au premier chef, le soccer, sport depour intellos issus de la Ivy League, sans oublier, pour ce qui relève de ses petites obsessions personnelles, un peu trop aimé des latinos et des « antifas » . La caricature ne lui fait pas peur. On la lui retourne bien volontiers. Il est surtout vrai que sans forcément le chercher, le football, notre football, incarna au cours de cesl’autre visage de l’Amérique, face à la mèche blonde défigurant l’Oncle Sam.Sur le plan sportif, la situation de Donald Trump ressemble à une citadelle assiégée, et il doit vraiment jubiler tant sonsuppose justement cette vision obsidionale de la gestion des affaires publiques. Son attitude face au monde sportif s’avère politiquement assez similaire à l’histoire qu’il raconte dans ses meetings et ses tweets. Un populiste qui s’auto-définit en défenseur du bon mâle blanc, pauvre de surcroît, face à des élites cosmopolites qui veulent lui retirer son flingue et son droit à défiler derrière le drapeau sudiste devant une statue du général Lee, avant d’aller mater le Super Bowl. Un encerclement avec d’un côté un NBA siglé, et de l’autre donc le soccer emmené par la, Megan Rapinoe accueillie, après la victoire en finale de Coupe du monde, à New York, cette « Sodome et Gomorrhe » des « libéraux » , en icône progressiste.Le discours qu’avait tenu Megan Rapinoe devant la foule rassemblée à Time Square ne laissait planer aucun doute sur la guerre civile émotionnelle qui désormais passait par les terrains de foot :Toutefois le problème de Donald Trump ne se résume pas qu’à la perte d’un soccer féminin envahi de gauchistes (on se rappellera que, fut un temps, le PC des USA tenta de l’utiliser pour enrôler les jeunes immigrés d’Italie ou de Pologne) et de l’électorat des. Versant masculin, le bilan n’est guère plus reluisant. Bien qu'ayant déjà lancé, à son arrivée, la candidature commune avec l’horrible Canada du « socialiste » Trudeau et le Mexique cachant sous son sombrero ses millions de clandestins, la fédération des États-Unis s’apparentait presque dans son principe à un désaveu concret des délires isolationnistes du nouveau boss. Juste retour des choses, alors que la fédération américaine de football (USSF) levait l’interdiction de s’agenouiller pendant l’hymne national américain, le président des États-Unis Donald Trump gazouillait du coup qu’il ne regarderaitcette discipline. Ambiance...Du côté des joueurs masculins, sa cote de popularité ne semble d’ailleurs guère reluisante. L’international Weston McKennie, qui évolue à Schalke 04 en Allemagne, avait porté un brassardafin deSon coéquipier Michael Bradley, à la suite des mouvements de protestation contre les violences policières, s'était lui aussi levé contre la politique de Trump :Déjà un bulletin en moins, s’il n’est pas invalidé.