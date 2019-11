So Foot vient débattre à Bordeaux le 16 novembre

SF

Le 16 novembre prochain, à Bordeaux, il faudra bien une journée de débats pour tenter de répondre à cette épineuse question : «» .Organisé par, en collaboration avec, les Utramarines Bordeaux et, l’événement réunira à la Fabrique Pola des journalistes, chercheurs, supporters et passionnés de foot, qui animeront le beau programme que voici :Introduction et mot de bienvenuePrésentation par Mickaël Correia de son ouvrage :Yann Philippin raconte leschezDébat n°1 : Le rachat des Girondins, quel bilan un an après ? En présence de Mathias Edwards (), Yann Philippin () et Nicolas Hourcade (sociologue).Débat n °2 : Quelle place pour les supporters dans le football de demain ? En présence de Laurent Perpigna Iban (responsable Ultramarines et journaliste pourt), Mickaël Correia et Nicolas Hourcade.Troisième mi-tempsL'entrée et le prix seront comme vous : libres.