Carte Blanche SO FOOT au festival Avant-Scène

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À l’occasion de la dernière semaine (du 8 au 15 juillet) de Coupe du monde en Russie, et des 15 ans du meilleur magazine de football au monde, la bande du mensuel football, culture et sociétéa « carte blanche » au Festival d’Avant-Scène.propose une semaine de films, de rencontres, un concert, un lieu de vente éphémère de contenus collectors (anciens magazines épuisés, livres, textiles...), des bingos-foot à l’occasion des demi-finales et finale (10, 11, 14 et 15 juillet) sur grand écran (animées par le mouvement Tatane).Et puis,a choisi de faire une sélection inédite « 0% Foot » à 20h tous les soirs : celle de films qui sont sortis pendant une Coupe du monde... et qui ont souffert de la Coupe du monde. Bref, tous les bons films n’auraient jamais dû sortir pendant la Coupe du monde. Car on ne gagne pas contre le foot !(1998), de Patrice Chéreau,(2006) de Rabah Almeur-Zaïmèche,(2014) de Jérémy Saulnier,(1998) de Bruno Podalydès,(2010) de Matthieu Amalric,de Kore-Eda (2010)..., du dimanche 8 au dimanche 15 juillet, 7 rue Francis de Pressensé, Paris 14