SO FOOT Ligue, saison 3, c'est parti !

Calcul des points

Ton équipe gagne

Tu remportes la valeur de sa cote multipliée par 10.



Ton équipe fait match nul

Tu gagnes la valeur de sa cote multipliée par 5.



Ton équipe perd

Tu as fait le mauvais choix donc tu ne gagnes aucun point. Ce n’est pas l’École des Fans ici.



Dans tous les cas, et parce que nous sommes sympas, tu gagnes aussi 5 points de bonus pour chaque but marqué par ton équipe. Et ce, même si elle perd. En fait, c’est un peu l’École des Fans.



Exemples



Liverpool (cote 1) rencontre Norwich (cote 17)

Tu paries sur Liverpool. Liverpool gagne 6 buts à 0. Tu gagnes 40 points (cote 1 x 10 = 10 points + 30 points de bonus buts).





Paris (cote 1) rencontre Nîmes (cote 17)

Tu paries sur Nîmes. Paris gagne finalement 5-0. Tu ne gagnes aucun point car Nîmes a perdu sans inscrire le moindre but. En même temps, tu pensais vraiment que Nîmes allait gagner alors que l’immense Téji Savanier n’est plus là ?



Règles, équipes et classements

Une équipe déjà choisie est bloquée pendant 10 jours. Donc non, tu ne pourras pas prendre le Paris Saint-Germain tous les jours pour être sûr de gagner des points. Il va falloir se creuser un peu la tête.



Pour ne pas pénaliser les joueurs qui arrivent en cours de jeu, il y aura en plus d'un classement général, un classement mensuel. Chaque journée, tu peux aussi devenir le golden pif, aka celui qui a remporté au moins 50 points en une journée. Pour ceux qui ont l’amour du risque. Ou qui connaissent les frères Karabatic.



Si tu as des copains et des copines, tu pourras faire partie d’une équipe (11 joueurs maximum). Vous pourrez collaborer ensemble pour atteindre les premières places du classement par équipe. Choisissez bien votre professeur.



Il est possible de faire ses picks jusqu'à 3 semaines à l'avance. Alors l’excuse des vacances, de la gastro ou du boulot est interdite.



Comment jouer ?





Le menu

1 Liste des semaines à venir. Si tu veux t'avancer, tu peux parier jusqu'à 3 semaines à l'avance.

2 Voir la composition de ton équipe. Recruter des membres, rejoindre une équipe.

3 Les classements : classement général, classement par équipe, et classement mensuel.

4 Accès aux réglages du compte, accès au profil, déconnexion.



Le jeu

5 Étape 1 : choisir le jour de la semaine

6 Étape 2 : choisir la compétition

7 Étape 3 : choisir une des deux équipe dans un des matchs de cette compétition.



Divers

8 Position actuelle dans le classement général (la petite bulle indique la progression dans le classement par rapport à la journée précédente). Zone de notifications.

9 Avancement dans le processus de sélection d'une équipe.

On se tient au jus ?

Tu pourras suivre au quotidien les infos, les récaps et autres vannes sur le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE.



Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum.

En cas de bugs ou de soucis techniques, tu peux envoyer un petit mail à bugs@fantasy.sofoot.com.

Vous avez aimé la saison 3 de la Casa de Papel ? Alors vous allez adorer la saison 3 de la SoFoot Ligue. Ici aussi vous pourrez retrouver Berlin, Marseille, Lisbonne, Helsinki et bien d’autres villes encore. À la différence près que le but, ici, n’est pas de monter une équipe pour braquer la Banque d’Espagne, mais bien pour pronostiquer les bons résultats des championnats et compétitions européennes. Soit une mission tout aussi périlleuse mais bien moins dangereuse.Le concept est simple, chaque jour, tu choisis une équipe pour qu’elle te ramène le plus de points. Le choix se fera sur les matchs de Ligue 1, de Ligue 2, de Coupe d’Europe et tous les championnats européens (oui, même la Suisse). Et même la MLS pour ceux qui sont amoureux de Nicolas Benezet et de Florentin Pogba. Mais attention, Il ne faut choisir qu'une seule équipe par jour. Pas plus. Il faut donc bien réfléchir avant de faire votre pick. Pour jouer, rien de plus simple, c’est ici : http://fantasy.sofoot.com