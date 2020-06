So Foot et la parenthèse Koh Lanta

PS : bien entendu, on vous attend mercredi pour la demi-finale de Top Chef et le mercredi suivant pour la grande finale !

Voilà, Claude n’a pas gagné et Naoil fait une super championne. C’est ainsi que s’achève cette délicieuse saison deemportant avec elle les lives et les notes publiés chaque vendredi soir depuis le début du confinement surCe petit message donc pour vous remercier. Vous remercier d’avoir aimé ce rendez-vous peu commun sur un site de foot, vous remercier d’avoir été si nombreux et nombreuses à nous suivre, vous remercier pour vos tweets, vos commentaires sous les articles et sous les posts Facebook, souvent drôles et sympas.Bon, on vous remercie un peu moins pour la pression que ça nous mettait chaque vendredi, mais comme disait Gianluca Vialli :Quelque part, on a envie de se dire qu’on s’est tous aidés, vous, nous, les candidats et Denis Brogniart, à rendre cette période de confinement et de crise sanitaire un peu plus légère l’espace de quelques heures par semaine.Alors, le foot va reprendre ses droits et la parenthèseva doucement se refermer (parce qu'on vous réserve une ou deux surprises encore) sur. Mais rien dans la grammaire française ne nous empêche d’en ouvrir une nouvelle, un de ces jours...