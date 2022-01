So Foot #193

Le nouveau numéro de SO FOOT sort le 3 février en kiosque et sur l'appli SOPRESS. Voici le menu.

Le Clermontois Mohamed Bayo livre ses vérités sur des questions fondamentales.Les choses plus ou moins cruciales à savoir sur la ligue des talents pour briller en société.retrace la vie de Romelu Lukaku en neuf cases. Soit une par « club de cœur » que compte le Belge.Sofiane Pamart, le pianiste des thugs, s’offre une petite grille.Tout ce qui brille n’est pas de l’or. La preuve avec cet OM 99 version gold.Ils sont parents de footballeurs, mais aussi supporters, agents, gestionnaires, entraîneurs, confidents… Et parfois, évidemment, ça pose problème. Portrait de familles qui ont parfois du mal à séparer boulot et vie perso.Des éleveurs de champions vous donnent les clés pour que votre môme le soit aussi. Spoiler: c’est pas facile tous les jours.Véritable fléau identifié par les éducateurs, les ahuris qui parlent de gegenpressing sur des matchs de poussins et ébauchent des plans de carrière depuis la main courante. À savoir, des parents de gamins qui, à la base, veulent juste taper le ballon innocemment. Enquête sur un phénomène édifiant.Qu’offririez-vous à vos parents si, comme un footballeur, vous touchiez un salaire à six chiffres? Les intéressés racontent comment ils ont renvoyé l’ascenseur à leurs géniteurs. Attention, instant émotion.De quoi la recrudescence des envahissements de terrain qui gangrène la ligue 1 depuis l’été dernier est-elle le nom? Dur à dire. Ce qui est sûr, c’est que les instances ont pris la mesure du problème. Enfin, c’est ce qu’ils prétendent.Son club n’est pas le premier du championnat turc à entasser des trentenaires ayant connu leur prime ailleurs. « Mais moi, je paye les salaires à l’heure » , assure-t-il. In bed with Murat Sancak, proprio d’Adana Demirspor, promu en Süper Lig cette saison.Le 19 décembre, ce septuagénaire a mieux à faire que de patienter dans la queue des grands magasins pour boucler ses cadeaux. Voilà un demi-siècle que la foule se presse pour le voir reproduire sa mythique tête plongeante qui a donné la victoire à Rosario Central lors d’un derby contre Newell’s, en 1971. Encore une belle histoire made in Argentina.Sa reprise de volée en 2018 lui a donné la baraka, place désormais à la baraque à frites. De retour dans son Nord natal, le défenseur parfois contesté des Bleus reçoit entre deux fricadelles.L’ancien milieu légendaire de l’OL devait remettre de l’ordre dans la maison gone. Il a vite déchanté et fut contraint de repartir sur la pointe des pieds en plein milieu de l’actuelle saison. Vie et mort de Juni le DS.Doublure de la doublure jusqu’à ses 30 ans, le portier de Lens est depuis devenu une valeur sûre de la ligue 1. « Valeurs » , c’est justement un terme avec lequel le Corse ne transige pas.Aucun membre de leur équipe ne faisait rêver, mais les choper au tirage au sort était synonyme de plan galère pour n’importe quel participant à la C1, entre 1995 et le début des années 2000. Zoom sur huit années de grand frisson.« Tonton Pat » avait un plan média conséquent pour assurer la promo de son livre événement, mais c’est bien la seule chose qui semblait scrupuleusement calculée, tant il est passé maître dans l’art de raconter tout et n’importe quoi. Surtout n’importe quoi, en fait, mais c’est pour ça qu’on l’adore.Visite guidée du Code 45, le très sélect bar à cocktails de Michaël Ciani.L’humoriste Redouane Bougheraba distille ses bons et mauvais points à ceux qui font le football circus.Porté disparu, Earthworm Jim, le célèbre ver de terre au corps élastique de la Megadrive, s’est apparemment réincarné en footballeur du côté de Cagnes-sur-Mer. Il s’appelle désormais Hassen Larbi.nous pond une nouvelle folie. N’hésitez pas à créer des NFT à partir de ses œuvres.En exclu, ce qu’il faut retenir du mois qui vient.