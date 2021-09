SO FOOT #189

EN KIOSQUE LE 9 SEPTEMBRE

Mais aussi…

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Retour sur la ferveur qui a embrasé la capitale au moment de l’annonce de la folle rumeur: Messi est en route pour Paris.Inutile de dire que l’arrivée du meilleur joueur du monde dans la capitale a fait grincer des dents sur le Vieux-Port.Comme Drogba et l’OM, le retour de Messi dans son club fétiche de Rosario est un serpent de mer.Après dix-sept années de passion, les routes du Barça et du meilleur joueur de son histoire se sont séparées.En Catalogne, on dit que Messi voulait prolonger au Barça, mais il n’a pas pu. Pourquoi ?Ok, l’avocat adore la lumière. Mais que vient-il foutre dans toute cette histoire ?La campagne pour 2022 commence maintenant. Les politiques ont donc forcément des choses à dire sur le nouveau numéro 30 parisien.Avant de devenir l’agent omnipotent qui coule le Barça et esquive le fisc espagnol, Jorge Messi, père de, tenait un piquet de grève devant son usine d’acier.Natif de Rosario, comme Messi, licencié à Newell’s, comme Messi, repéré par un géant européen dès l’enfance, comme Messi, Depetris s’est gâché.Il préfère s’exprimer avec ses pieds plutôt qu’avec sa bouche. Pourtant, il y a quelques années, il prenait la parole dans nos colonnes.Le milieu de poche nous dévoilait dans un ancien numéro les dessous de sa relation technique avec l’Argentin.Comment les défenseurs de Clermont appréhendent-ils leur confrontation?Les joueurs de Getafe victimes du chef d’œuvre de Messi le 18 avril 2007 au Camp Nou, racontent leur calvaire.(cinéaste israélien),(écrivain argentin),(écrivain catalan),(chercheur en sciences sociales),(écrivain de science-fiction),(l’ancien garde du corps de Messi), une analyse tactique du jeu de Messi, une analyse stylistique des fringues de Messi, toutes les stats de Messi, et des nombreuses rubriques à picorer comme à l’apéro…