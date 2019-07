SO FOOT #168

+ MAIS AUSSI

Un zoom sur les spots de foot de rue les plus iconiques de France, le football total doit beaucoup au foot de rue, footballeurs d’hier et d’aujourd’hui livrent leur ode aux terrains de goudron et aux buts en textile, retour sur un crossover raté entre Anelka et Foot 2 rue, Hamed joue en National 2 à « Boulbi » , mais la Tango League, une compétition de foot de rue qu’il a remportée à l’échelle française et européenne, Pierre La Police et la dream Team des types à ne surtout pas prendre dans une partie de foot de rue.