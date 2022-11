Marek Hamšík a disputé son dernier match avec la Slovaquie

Marek Hamšík gözyaşlarıyla Slovakya Milli Takımı’na veda etti. pic.twitter.com/alEY6EkkQA — Hasan Tüncel (@hasantuncel61) November 20, 2022

La petite larme qui fait de la peine. Légende du Napoli et du football slovaque, Marek Hamšík - ou la plus belle de toutes les iroquoises - a fait ses adieux au football international, ce dimanche à Bratislava contre le Chili. Si le match a accouché d'un score nul et vierge (0-0), le plus triste était ailleurs. Après quinze ans à porter son pays, le milieu de 35 ans (136 sélections pour 26 buts) tire un trait sur lesIl avait fait ses débuts à 19 ans le 7 février 2007, à l'occasion d'un match amical contre la Pologne, conclue également sur un match nul, 2-2. Le joueur le plus capé du Napoli a participé au Mondial 2010 et à deux championnats d'Europe (2016, 2021) ; il avait notamment emmené les siens en huitièmes de finale en 2010 et 2016. Sa dernière image avec le maillot slovaque sera donc ces larmes, mais aussi une bellede la part du stade Tehelné pole, au moment de son remplacement à la 90minute.