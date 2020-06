Veni, vedi, Vinčić

Arbitre mandaté par la FIFA depuis 2010, Slavko Vinčić était bien loin de son sifflet cette semaine. Aspiré dans le tourbillon d’une affaire où s’entremêle proxénétisme, trafic de drogues et d’armes, l’homme en noir s’expose à de gros risques et cherche désormais à se blanchir. Mission impossible ?

« Il n’y avait pas d’orgies et je n’ai vu aucune arme »

La crise de la quarantaine ?

Assurément, il y avait matière à dresser un portrait élogieux de l’arbitre Slavko Vinčić. Son CV ? Déjà treize années passées à exercer en première division slovène, sans oublier de faire ses premières preuves à l’échelle continentale lors de la campagne de Ligue Europa 2014-2015 où les clubs français comme l’AS Saint-Étienne contre l’Inter (1-1) et l’En Avant Guingamp face au Dynamo Kiev (2-1) en gardent un souvenir agréable. Cette saison, le Slovène venait déjà d’arbitrer trois rencontres de Ligue des champions, dont un Manchester City-Shakhtar Donetsk (1-1) au lendemain de son quarantième anniversaire. Sans doute le plus beau des cadeaux pour celui qui avait démarré trois ans plus tôt en C1 dans ce même Etihad Stadium. Mais depuis vendredi et la mise en lumière d’une enquête policière criminelle, Vinčić est pris dans l’étau d’un gang bien plus dangereux que l’armada dirigée par Pep Guardiola.L’origine du malaise trouve sa source à Bijeljina, une ville située dans le nord-est de la Bosnie-Herzégovine. Ce jour-là, les autorités locales se décident à faire une descente dans une maison suspecte où un groupe de personnes passe du bon temps. Parmi les neuf femmes et les vingt-six hommes neutralisés à la suite de l’interpellation, Slavko Vinčić se retrouve au cœur d’une embrouille qu’il ne maîtrise plus. De retour au poste, le rapport de la police est sans appel :Cependant, Tijana Maksimović, cerveau présumé de l’opération et plus connue sous le pseudonyme de Tijana Ajfon, ne figure pas parmi les personnes arrêtées. Elle le sera quelques minutes plus tard en compagnie de trois autres femmes alors qu’elle tentait de traverser illégalement la frontière bosno-croate en bateau par le biais de la Drina.Accusée de prostitution et proxénétisme, Maksimović met Vinčić dans un sacré pétrin. D’après les informations de l’organe de presse croate, l’homme aurait profité des services de certaines filles offertes par la maquerelle., confie l’intéressé pour sa défense au quotidien slovène Večer.Après sa déposition en tant que témoin, Vinčić a pu rentrer en Slovénie pour retrouver son domicile. Mais l’ancien assistant de Damir Skomina à l’Euro 2012 n’est pas encore tiré d’affaire car l’enquête suit son cours., poursuit-il.Malgré le désir de transparence apparente de Vinčić, une vidéo publiée parindique bel et bien la présence d’armes à feu au moment de la perquisition.Que risque le natif de Maribor ? Pas grand-chose à en croire Valdo Sajn, président de l’association des arbitres slovènes et soutien de Vinčić dans cette rude épreuve :Même si la présence de Vinčić n’était peut-être due qu’à laet au fait d’être, cette tache sur l’uniforme pourrait causer des dégâts potentiels à sa carrière d’arbitre international., conclut Vinčić.Sous forte chaleur, mieux vaut se mettre à l’ombre.