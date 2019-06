Slaven Bilić débarque sur le banc de West Brom

We're delighted to announce Slaven Bilić as our new Head Coach...Welcome, Slav!#SuperSlav | #WBA https://t.co/Q9xnjFzBDs — West Bromwich Albion (@WBA) 13 juin 2019

VLA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

West Bromwich Albion a officialisé l'arrivée de Slaven Bilić sur son banc. Parti s'exiler en Arabie Saoudite, le technicien croate fait donc son retour en Angleterre pour remplacer James Shan, qui assurait l'intérim à WBA depuis le départ de Darren Moore en mars dernier. Sauf qu'il ne va pas retrouver les joies de la Premier League, puisque lesévolueront encore en Championship la saison prochaine, après avoir échoué lors play-offs pour la montée. Bilić a signé un contrat de deux ans à West Brom et s'est dit convaincu «» .Les bancs ont de plus en plus de gueule en D2 anglaise.