Slaven Bilić débarque sur le banc de Watford pour remplacer Rob Edwards

Watford FC confirms Slaven Bilić as its new Head Coach on an 18-month contract, subject to receiving the relevant work permit. — Watford Football Club (@WatfordFC) September 26, 2022

ALB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Bienvenue sur le siège le plus éjectable d'Europe.Relégué de Premier League la saison dernière, Watford galère encore en ce début de saison, avec une dixième place de Championship et une élimination de League Cup par une équipe d’une division inférieure (le Milton Keynes Dons FC). Et comme toujours chez les, c’est l’entraîneur qui a trinqué. Rob Edwards, arrivé en début de saison, laisse déjà sa place et est le quinzième technicien à sauter depuis que les Pozzo sont arrivés il y a dix ans.Et le quatrième entraîneur de Watford en 2022 est un visage connu en Angleterre : le Croate Slaven Bilić. Si sa dernière expérience avait eu lieu au Beijing Guoan FC en Chine, il connaît la Premier League pour avoir coaché WBA en 2020 et West Ham de l'été 2015 à novembre 2017.Et si le club de la banlieue nord-ouest de Londres allait aussi chercher Dimitri Payet par la même occasion ?