Six supporters havrais en garde à vue après les incidents contre Toulouse

Décidément.En Ligue 2 aussi, certains supporters dépassent les bornes depuis le débuts de la saison. Le Havre recevait Toulouse le 13 septembre au Stade Océane (1-1), un match au cours duquel au moins trois incidents ont été dénombrés. D’abord une altercation entre Khalid Boutaïb et un supporter lorsque l’attaquant a été remplacé, ensuite un jet de projectile et enfin un envahissement de terrain. Pour la rixe, il n’y aura aucune poursuite judiciaire, aucune des deux personnes n’ayant porté plainte. Toutefois, pour les deux autres incidents, six personnes ont été placées en garde à vue.Le jeteur de gobelet a été le premier interpellé, les nombreuses caméras du Stade Océane ayant permis de l’identifier le soir même. Les cinq autres supporters qui se sont rendus sur le billard havrais ont été interpellés plus tard et étaient déjà connus des services de police. Parmi les cinq, quatre encourent jusqu’à six mois d’interdiction de stade, alors que le cinquième, le capo des Barbarians, passera lui par le tribunal le 12 octobre prochain. Il a des antécédents pour des faits de violence et risque également une interdiction de stade mais beaucoup plus sévère que ses quatre compagnons.Vivement la trêve internationale, qu'on fasse une pause...