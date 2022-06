Six points de retrait donc trois fermes pour l'ASSE après les incidents face à Auxerre

AL

Saint-Étienne est déjà dernier de Ligue 2.La saison de l'ASSE avait fini dans un chaos total le 29 mai dernier lorsque des milliers de supporters avaient envahi la pelouse de Geoffroy-Guichard, à la suite d' une séance de tirs au but envoyant les Verts en Ligue 2 . L'exercice prochain n'a pas encore commencé, mais il a déjà pris du plomb dans l'aile pour la troupe de Batlles : la LFP a infligé ce jeudi soir six points de retrait à Saint-Étienne, dont trois fermes et trois avec sursis, à la suite de ces fameux débordements.En plus de commencer la saison 2022-2023 avec -3 au compteur, les Stéphanois vont également devoir composer sans leur public pendant quelques semaines, puisque la Ligue a jugé bon de leur attribuer six matchs à huis clos, dont quatre fermes et deux avec sursis. Les réceptions de Nîmes, Le Havre, Bastia et Bordeaux se feront donc dans le plus grand des silences, car le club a choisi de ne pas faire appel de cette décision.Ça évitera au moins les envahissements de terrain.