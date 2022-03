Six personnes mises en examen pour l’agression d’un supporter lillois

Six hommes liés à l'utra-droite mis en examen dans l'affaire de l'agression du supporter du LOSC en septembre➡️ https://t.co/IN9mNfQg3C pic.twitter.com/PbzXl3R8Nn — France Bleu Nord (@fbleunord) March 11, 2022

NDS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le parquet de Lille a annoncé la mise en examen des six hommes arrêtés pour des faits de violence en marge de la rencontre entre Lille et Wolfsburg (0-0, le 14 septembre dernier). Laa été retenue contre ces six personnes, âgées de 27 à 44 ans et qui sont liées à la mouvance d’ultra-droite selon l’avocat de la victime, MAntoine Chaudey.Arnaud Lasserre, supporter trentenaire du LOSC, avait été pris à partie et frappé sur l’esplanade du stade Pierre-Mauroy après la rencontre de Ligue des champions. Sur les six personnes interpellées ce mardi, cinq ont été placées sous contrôle judiciaire et la sixième en détention provisoire en attendant de passer devant un juge.