Ce qui va changer avec la nouvelle règle du six mètres

Si le Manchester City-Liverpool de dimanche dernier a été un plaisir pour les yeux, il a également été un cadeau pour les tacticiens. Pour la première fois lors d'un match officiel, la nouvelle règle concernant les six mètres s'est transformée en véritable arme de déstabilisation de l'adversaire. Une arme qui s'insère parfaitement dans ce qui est la base du football de Pep Guardiola : la relance ; mais qui vient aussi confirmer l'évolution du rôle du gardien de but en tour tactique. Explications.

« On ne la passe pas si l’adversaire ne sort pas »

Un gardien transformé en tour tactique

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Angel Cappa a la tête qui tourne. Voilà pourquoi : «» Durant l’été, c’est au tour de Guardiola d’avoir des vertiges. Le monde du foot a alors les yeux tournés vers l’Allemagne et le Catalan prend en pleine bille le football pratiqué par le Mexique, dirigé par Ricardo La Volpe. Pourquoi lui, pourquoi ce type qu’on dirait tout droit sorti de la tête de Sergio Leone ? Parce que ça : «» Il est comme ça, Pep : quand il aime, il le dit.Et quand il aime, il fonce. Alors, en octobre 2006, le Catalan prend la roue de son ami cinéaste David Trueba, attendu pour le travail à Buenos Aires, et s’envole en Argentine. Sur place, Guardiola naît : il rencontre dans un hôtel du quartier de Palermo un certain Matias Manna, qui ouvrira plus tard un blog dédié aux idées footballistiques de l’ancien joueur du Barça, s’entretient ensuite avec César Luis Menotti dans un restaurant, puis part finalement dans la province de Santa Fe pour déterrer Marcelo Bielsa, alors retiré du foot depuis son échec sur le banc de l’. La discussion entre les deux hommes va durer douze heures, il y est question de schémas, de Louis van Gaal et donc d’un point d’accord, mis en mots par Bielsa : «» Pep Guardiola est convaincu qu’il veut construire et qu’il veut le faire «» . Un jour, en 2007, alors qu’il n’a toujours pas entraîné d’équipe, il monte sur un podium pour s’adresser à des entraîneurs en passe d’obtenir le diplôme et lâche sa cible : «» La Volpe, Van Gaal et Bielsa s’embrassent. Si Guardiola veut le ballon, c’est avant tout pour une chose : faire bouger l’adversaire.Voilà pourquoi l’entraîneur de Manchester City parle de « relance » plutôt que de « sortie de balle » et pourquoi il demande à ses défenseurs de passer le ballon avec des intentions précises en tête. Tout simplement parce qu’il s’appuie sur le principe de la supériorité numérique et donc de la quête de l’homme libre : un joueur qui permet au bloc de progresser ligne par ligne tout en attirant l’adversaire vers soi. «, expliquait Dante - qui a connu Guardiola au Bayern - à, il y a plusieurs années.» C’est le principe de la, qui veut qu’un joueur porte le ballon uniquement dans l’objectif de provoquer un mouvement adverse, ce qui nécessite évidemment des individualités avec de grandes qualités techniques. Ainsi, l’organisation défensive est devenue logiquement l’épicentre du football de Guardiola et, miracle, au printemps dernier, l’IAFB (International Association Football Board) a décidé de donner une arme supplémentaire au cocktail tactique du technicien catalan en modifiant la règle concernant les six mètres. Si jusqu’ici un gardien ne pouvait jouer qu’avec un joueur se trouvant en dehors de la surface, il lui est désormais possible de relancer avec un équipier se trouvant dans les 16,5 mètres. L’adversaire, lui, doit toujours se tenir à distance tant que le ballon n’a pas été mis en mouvement. Action, réaction : dimanche, lors de la victoire de Manchester City sur Liverpool lors du Community Shield, Guardiola a d'ores et déjà mis à profit cette avancée réglementaire, qui favorise le jeu rapide.Jusqu’ici, City jouait ses six mètres avec les deux centraux placés le long de la surface de réparation. Comme ceci :Dimanche, tout a été bousculé : Claudio Bravo a joué ses six mètres avec un Otamendi placé dans la surface de réparation à ses côtés, ce qui permettait ainsi la création d’un carré net (Bravo-Stones-Rodri-Otamendi) selon ce schéma.La fameuse supériorité numérique est alors formée et, Liverpool pressant avec trois têtes (Origi-Firmino-Salah), la sortie de balle peut s’effectuer avec quatre joueurs. Cette nouvelle règle permet donc aux latéraux (ici Walker et Zinchenko) et aux ailiers (Silva et Sané/Sterling) de donner de l’amplitude, ce qui a une conséquence simple : la zone à défendre pour l’équipe adverse devient automatiquement plus important et de nombreux espaces se forment pour les joueurs de City à l’intérieur. Dimanche, cela aura marché très bien pendant la première période pour Manchester City, moins en seconde, où Liverpool a globalement dominé. Cela a surtout transformé le gardien en pièce maîtresse de l’organisation de son équipe.Fin observateur du football de Guardiola, l’entraîneur des gardiens du Paris FC, Mickaël Boully, n’a pas manqué ça : «» Aujourd’hui, peu d’équipes peuvent se risquer à de telles relances et cela impose un travail spécifique du poste de gardien plus élargi, que ce soit sur la notion d’espace, de jeu en triangle, de maîtrise des angles de passe... «, poursuit Boully.Durant l’été, deux autres équipes ont utilisé cette règle : Benfica et l’Inter Milan, qui avait alors utilisé, face à la Juventus, deux joueurs dans la surface pour accompagner Handanovic dans sa relance.Benfica, de son côté, a exploité une faille de la nouvelle règle lors d’un match contre l'AC Milan : sur un six mètres, on a ainsi vu le gardien grec Vlachodimos jouer rapidement une louche avec Ruben Dias, qui lui a remis de la tête, ce qui a permis une relance à la main rapide., s’interroge Boully.» La saison à venir va en tout cas être très intéressante à suivre tactiquement sur ce point car si cela offre un schéma supplémentaire à la relance d’une équipe comme Manchester City, un club comme le Barça, dans lequel Ter Stegen joue aussi très bas, devrait aussi en profiter, ainsi que Benfica, le PSG avec Areola, ou le Leeds de Bielsa, par exemple, car cela permet aussi «» . Mickaël Boully note également un autre aspect d’étude : «» Les têtes n’ont pas fini de tourner.