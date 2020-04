Six dirigeants du Barça remettent leur démission à Bartomeu

EXCLUSIVA La Vanguardia | Seis directivos del FC Barcelona dimiten en bloque y dejan a Bartomeu en una posición muy delicada. #ÚLTIMAHORA Informa @JoanjosepPallas https://t.co/ky8k7LbU81 — La Vanguardia (@LaVanguardia) April 9, 2020

Le navire du FC Barcelone ne navigue définitivement plus en eaux sereines ces derniers mois. Alors que le président Josep Maria Bartomeu avait demandé le départ de quatre membres de la direction qu'il jugeait opposés à lui, ce sont six dirigeants qui ont conjointement remis leur démission ce jeudi soir. Selon, Maria Teixidor et Jordi Calsamiglia ont effectivement rejoint Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elías et Josep Pont parmi les démissionnaires, diminuant d'un tiers les effectifs du conseil d'administration du club catalan. En plus de deux vice-présidents, Bartomeu se retrouve notamment amputé du trésorier et du directeur commercial du club. Un véritable désaveu collectif.Pour justifier sa décision, le groupe démissionnaire a remis une lettre rendue publique. Ils dénoncent, entre autres, leet donc la politique de communication du président en poste :Le document formule aussi une demande en guise de cadeau de départ :Bienvenue dans la crise.