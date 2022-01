Six cas de Covid dans l’équipe de Tunisie

#TotalEnergiesAFCON2021: après avoir perdu son 1er match face au #TeamMali, la #Tunisie fait face à plusieurs cas de #Covid. 6 joueurs ont été testés positifs et isolés. Il s’agit de Naim Al-Saliti, Yohan Touzgar, Osama Al-Hadadi, Mohamed Drager, Dylan Brun et Issam Al-Jabali. pic.twitter.com/NdSX1mD6oY — LSI AFRICA (@lsiafrica) January 14, 2022

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour la Tunisie. Après sa surréaliste fin de match contre le Mali et sa défaite 1-0 entachée d’une grosse faute d’arbitrage , la Tunisie doit désormais faire face à une épidémie de Covid-19 au sein de son effectif. Alors que les Aigles de Carthage doivent affronter la Mauritanie dimanche dans une rencontre décisive, la Fédération tunisienne annonce ce jeudi que six joueurs viennent d'être testés positifs. Il s’agit de Mohamed Drager, Issam Jebali, Oussama Haddadi, Yoann Touzghar, Naïm Sliti et Dylan Bronn. Les deux derniers étaient titulaires de l’équipe de Mondher Kebaier face aux Aigles mercredi.D’autres tests rapides devraient être effectués d’ici la rencontre de dimanche en raison du cluster détecté et la situation pourrait encore s’aggraver. Une bonne nouvelle tout de même : Youssef Msakni, lui aussi contaminé il y a quelques jours, est rétabli et a rejoint la Sélection nationale au Cameroun.Wahbi Khazri pourrait rentrer à Sainté plus tôt que prévu.