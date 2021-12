Six cas de Covid-19 au Stade de Reims

? Communiqué médical du SDR ⤵️ — Stade de Reims (@StadeDeReims) December 22, 2021

Alerte Covid-19 : on file à Reims !Les blagues les plus courtes sont les meilleures et le coronavirus ne l'a pas encore bien saisi. Si la Ligue 1 semblait relativement épargnée par la cinquième vague, comparée à la Premier League notamment , le championnat du siècle est finalement en train d'être mangé à la même sauce que les autres. Après les innombrables cas du côté de Bordeaux, c'est désormais à Reims que l'épidémie fait son come-back. Le club rémois a annoncé ce mercredi que six de ses membres - quatre joueurs et deux personnes du staff - ont été testés positifs à la Covid-19.Le SDR n'a pas précisé le nom des joueurs touchés dans son communiqué mais s'est juste contenté de rassurer puisqueEn déplacement au Stade Vélodrome ce mercredi soir pour y affronter l'OM, Reims va devoir jouer quoi qu'il en coûte et ne pourra pas demander un report de la rencontre, seulement envisageable lorsqu'un club ne dispose pas de vingt joueurs disponibles.À noter que le PSG a annoncé deux cas positifs dans son effectif et Angers parle aussi de tests positifs sans en préciser le nombre.