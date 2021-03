Six ans de suspension en plus pour Blatter et Valcke

Adjudicatory chamber of the independent Ethics Committee sanctions Mr Joseph S. Blatter and Mr Jérôme Valcke: https://t.co/riqpjyPzqS — FIFA Media (@fifamedia) March 24, 2021

Sepp Blatter et Jérôme Valcke ne sont décidément pas prêts de revenir dans le football.La FIFA a annoncé ce mercredi avoir prolongé les suspensions des deux hommes de toute activité liée au football pour six ans supplémentaires. L'ancien président de l'instance internationale et son secrétaire général devront également payer une amende de près d'un million d'euros.En cause, de nombreuses violations du code éthique de la FIFA. Très concrètement, plusieurs dizaines de millions d'euros de bonus partagés en dehors des radars, avec la complicité de l'ancien directeur financier Markus Kattner. En raison de ces agissements, Blatter et Valcke étaient déjà suspendus respectivement jusqu'en octobre 2021 et octobre 2025.Et personne pour stopper Gianni Infantino et ses idées farfelues ?