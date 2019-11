Six ans après, Bradley Wright-Phillips quitte New York

Thank you, Bradley Wright-Phillips pic.twitter.com/VrvNykpqDI — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) November 21, 2019

AAF

Parce qu'il n'y a pas que Zlatan Ibrahimović dans la vie.Après six saisons qui l'auront porté en haut, tout en haut du classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Red Bulls de New York (126 pions), Bradley Wright-Phillips et son numéro 99 dans le dos vont quitter New York. Le départ du joueur de 34 ans a été annoncé jeudi soir par le club, qui a communiqué sur les changements dans son « roster » au terme de la saison 2019. Wright-Phillips, qui arrivait en fin de contrat, n'a donc pas été retenu après sa pire saison au niveau statistique (2 buts, 1 passe dé en 25 matchs), sans doute celle qu'on appelle communément la saison de trop., a réagi le directeur sportif du club new-yorkais Denis Hamlett.» Formé à Manchester City, le jeune frère de Shaun Wright-Phillips aura trouvé à New York le succès qui ne lui a jamais souri en Angleterre, malgré un palmarès qui reste désespérément vide (un titre de D2 avec Charlton en 2012, et c'est tout).Reste à savoir si ce départ va signifier le clap de fin pour BWP.