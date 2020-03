Sir Thomas Lipton Trophy : la première Coupe du monde

Vidéo

Par Éric Maggiori, avec Paul Piquard





août 2009, Chiusa di Pesio, à cent kilomètres au sud de Turin. Devant 200 curieux se tient un match amical entre les U21 de la Juventus et les amateurs de West Auckland Town, pensionnaires de Northern Football League, la neuvième division anglaise. Une simple rencontre amicale ? C’est un peu plus que ça. Il s’agit du remake d’un match disputé par les deux mêmes équipes, un siècle plus tôt, lors d’un tournoi baptisé le Sir Thomas Lipton Trophy. Les deux éditions, en 1909 et 1911, avaient été remportées par les Anglais de West Auckland. Le score final de cet amical commémoratif – 7 buts à 1 pour des minotsemmenés par Sebastian Giovinco – est anecdotique.Pour y prendre part, les joueurs de West Auckland ont parcouru le même trajet que leurs ancêtres cent ans auparavant. Un périple de 1800 kilomètres en bus, soit 28 heures de trajet, avec 40 personnes mobilisées entre les joueurs amateurs, le staff et les dirigeants. Un voyage financé en grande partie par la Fédération anglaise, qui a déboursé 14 000 euros. On ne lésine pas sur les moyens quand il s’agit d’honorer un événement historique.À l’initiative de ce tournoi donc, un célèbre sachet de thé jaune. Ou plutôt son fondateur, le commerçant et navigateur écossais Sir Thomas Lipton. Passionné par la plaisance, le millionnaire tente à cinq reprises de remporter la Coupe de l’America. Sans succès. Pas découragé, Lipton se tourne vers le football. «, raconte Martin Connolly, 64 ans, auteur dequi retrace l’épopée de West Auckland.» La première édition du Sir Thomas Lipton Trophy, sorte de Coupe du monde avant l’heure, est organisée à Turin les 11 et 12 avril 1909. Chaque pays est représenté par une équipe : l’Allemagne par le Stuttgarter Sportfreunde, la Suisse par le FC Winterthur et l’Italie par le Torino XI, un mélange de joueurs du Torino et de la Juventus. Les organisateurs demandent à Sir Thomas Lipton de trouver un club britannique. Ce sera West Auckland Town FC., explique Martin Connoly.» Cette équipe, fondée en 1893, a la particularité d’être composée quasi intégralement d’ouvriers travaillant dans les mines de charbon de la région.Des gens pauvres, qui font de grands sacrifices pour se rendre dans le Piémont. «» , détaille Connolly. Le 2 avril, les onze joueurs de l’équipe, accompagnés de l’entraîneur Syd Barron, d’un trésorier et d’un secrétaire, prennent le train pour se rendre de Bishop Auckland jusqu’à Darlington, de Darlington à Londres, puis de Londres jusqu’à la côte. Là, ils prennent le ferry, direction la France, avant de rejoindre la Suisse en train, et d’arriver en Italie. Un voyage de sept jours, et des conditions « précaires » , d’après Martin Connolly : «La troupe arrive à Turin le 9 avril. Il y a une grande effervescence en ville. Le football n’est pas encore professionnel en Italie, et la plupart des gens n’ont jamais assisté à un match. Et le fait d’accueillir des joueurs anglais, les pionniers de ce sport, rend le Trophy particulièrement spécial.Le quotidiende l’époque : «» La première rencontre se dispute le dimanche 11, et oppose les Italiens aux Suisses. Winterthur s’impose 2-1, à la grande déception des. West Auckland entre en lice face aux Allemands de Stuttgart. «, avance Connolly.» Victoire 2-0, et qualification pour la finale du lendemain. Devant 2 000 spectateurs, les mineurs britanniques font étalage de leur force. R. Jones ouvre le score dès la 6minute sur penalty, et J. Jones double la mise trois minutes plus tard, avant de fermer boutique. 2-0 score final, West Auckland reçoit la coupe et les médailles, des mains de Monsieur Lipton. Dans les jours qui suivent, West Auckland FC dispute quelques amicaux en Italie, puis rentre en Angleterre. Un retour épique.Le trajet est en effet émaillé d’incidents, notamment au port du Havre. «, narre l’écrivain.Pourtant, c’est dans l’indifférence générale que les joueurs font leur retour dans le comté de Durham. Pas de liesse, rien. Deux ans plus tard, en 1911, les ouailles de Syd Barron retournent défendre leur titre. Ils s’imposent cette fois 6-1 en finale face à la Juventus. Connolly, encore : «» La gloire et la reconnaissance arrivent finalement bien des années plus tard. Avec l’édification en 2013 d’une statue dans le village en l’honneur des mineurs. «» , témoigne tout fier Stuart Alderson, l’ancien coach devenu directeur général du club. D’ailleurs, à l’entrée de la ville, sur le bord de la nationale, un panneau annonce la couleur : «» . Rien que ça.