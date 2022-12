TP

Drôle de promesse.Fraîchement promu en Serie A, Monza réalise une valeureuse première partie de saison comme en témoigne cette 14place, avec neuf longueurs d’avance sur la zone de relégation. Ce mardi soir, alors que Lionel Messi était occupé à martyriser la Croatie , le club organisait le dîner de Noël avec l’ensemble de l’équipe et les employés. L’occasion pour Silvio Berlusconi de prendre la parole et de féliciter le bon travail de ses hommes, à commencer par l’entraîneur Raffaele Palladino :, a ainsi complimenté l’actuel président du club lombard.Mais l’ancien Premier ministre italien ne s’est pas arrêté en si bon chemin et a fait une promesse à ses joueurs :, a-t-il lâché dans la plus grande sérénité. À 86 balais, Sylvio Berlusconi n’a pas dérogé à ses principes et perpétue donc les traditions. En l’espace d’un mois, l’AC Monza affrontera donc l’Inter Milan (le 7 janvier), suivi de deux matchs face à la Juve en Coupe d’Italie et en championnat (respectivement le 19 et le 29 janvier), puis face au champion d’Italie en titre le 18 février.On parle quand même d’un homme qui a représenté le peuple italien pendant de nombreuses années.