Silva, héritier de Silva

Titulaire et buteur lors de la première journée de Premier League contre Arsenal, Bernardo Silva a une mission cette saison : suppléer un David Silva qui vieillit et prouver qu'il peut remplacer à long terme l'Espagnol dans l'entrejeu de Manchester City.

Le maître et les élèves

Guardiola y croit

Le ballon rebondit, rebondit, rebondit... Et PAN ! La flèche du pied gauche est partie. Sur un centre en retrait de Benjamin Mendy, Bernardo Silva manque de crever le ballon et de déchirer les filets de Petr Čech en envoyant un missile dans les cages d'Arsenal. Le chrono indique l'heure de jeu, le tableau d'affichage s'orne désormais d'un 2-0 en faveur de Manchester City, et la victoire du champion en titre est d'ores et déjà actée lors de cette première journée de Premier League.Un but qui vient récompenser une performance majuscule de la part du Portugais, un des meilleurs éléments de sa bande sur le match (avec Raheem Sterling, Mendy ou Kyle Walker), et qui renvoie également à un autre de ses pions – tout aussi magnifique – marqué contre ces mêmesen mars dernier. Comme si le bonhomme commençait petit à petit à prendre véritablement de l'importance au sein d'un club qu'il a rejoint il y a un an et dont la première saison commune a laissé un peu de frustration.Car s'il a été aligné dès le coup d'envoi face à lad'Unai Emery, Silva n'a connu que quinze titularisations en championnat en 2017-2018. Pas rien étant donné qu'il représentait une recrue de 23 ans, mais pas suffisant vu son talent et son prix (Monaco l'a lâché pour cinquante millions d'euros). Alors, son statut doit changer. Pep n'étant pas contre, tout est d'ailleurs réuni pour que le temps de jeu du Lusitanien augmente. Avec une idée partagée derrière toutes les têtes : prendre la suite, à court et long terme, de l'homonyme, David de son prénom.Souvent utilisé sur un côté par le passé (notamment à l'ASM, où Leonardo Jardim le faisait évoluer à droite devant Djibril Sidibé), Bernardo passe de plus en plus de temps dans l'axe. Comme à l'Emirates Stadium, où l'ex-Monégasque était situé derrière Sergio Agüero, entre Sterling et Riyad Mahrez. Un poste normalement squatté par David Silva, lui aussi placé parfois près de la ligne de touche (la gauche, en revanche) quand il était plus jeune. L'ambition de Guardiola pour ses Silva, c'est donc ça : faire de Bernardo le successeur de David en tant que relayeur dans une zone où Sterling, Mahrez et Leroy Sané – tous titulaires en puissance – ne viendront pas l'embêter.Cette solution est légitime pour plusieurs raisons. D'abord, Bernardo dispose du profil mobile et technique qui se rapproche le plus de David, essentiel au schéma de l'entraîneur catalan depuis que ce dernier est arrivé en Angleterre. Davantage, en tout cas, que Kevin De Bruyne ou İlkay Gündoğan, dont les styles de jeu sont moins similaires. «» , disait d'ailleurs l'expérimenté milieu offensif quand son jeune partenaire l'a rejoint à Manchester. Second argument, et pas des moindres : s'il déçoit rarement, l'ancien de Valence – qui a déclaré que son contrat actuel devrait être le dernier avec City – fêtera ses 33 piges en janvier prochain. Outre son crâne dégarni, sa retraite internationale officialisée le 13 août prouve qu'il a besoin de s'économiser pour rester au top. Surtout dans un club qui désire ardemment remporter la Ligue des champions.Ce calcul, Guardiola l'avait sûrement réalisé depuis longtemps. En février 2018, à une période où Bernardo ne jouait pas énormément, son technicien l'avait rassuré en assumant un discours sans concession possible en conférence de presse : «(...)» Une sorte de promesse que devrait tenir le coach cette saison. Surtout si son jeune Silva continue à élever encore son niveau actuel pour atteindre celui du vieux Silva. Lequel laisserait alors un bel héritage.