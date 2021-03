Wamangituka, la République (démocratique du Congo) en marche

[?️VIDEO - ⚽️BUT] ?? Bundesliga? Silas Wamangituka enfonce le Werder... en marchant ! ? Une provocation qui n'a pas fait rire tout le monde...https://t.co/zpcNw8t3s5 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 6, 2020

Kinshasa, Robert Nouzaret et tableau noir

« Ce n’était pas forcément un gros bosseur, genre musculation et compagnie, en N3 on n’a pas ces structures-là de toute façon, mais quand tu lui donnes un conseil, il n’y a pas besoin de lui répéter 100 fois. »

Joue-la comme Mathieu

« Il fallait le freiner aux entraînements. Il allait blesser tout le monde ! Il allait dans chaque duel à 200%. »

Les Marseillais à Charléty

Appelez-le Silas

« Comme beaucoup d'Africains, j'ai une obligation de réussir pour aider ma famille. Par rapport à Kinshasa, le changement a été brutal, mais je ne pense pas à l'éloignement. Je dois serrer les dents et bosser. »

Le maillot "W. SILAS" est le plus floqué de Stuttgart

En sept ans de carrière, Davie Selke, attaquant du Werder et ancien international espoirs allemand, a probablement connu quelques contrariétés. Mais pas assez, visiblement, pour rester imperméable à cette facétie adverse, ce dimanche 6 décembre 2020, et ne pas piquer un cent mètres pour aller embrouiller son auteur. Qui est donc cet insolent qui se permet de marquer en marchant, de chambrer éhontément ? Question simple, réponse double, selon que la réponse émane d’Europe ou de République démocratique du Congo. Si le Vieux Continent l’appelle Silas Wamangituka, d’autres au pays soutiennent qu’il se nomme en fait Silas Mvumpa Katompa. Une chose est toutefois certaine : chambrage ou non, ce but de fripon tranche avec la personnalité, le profil et la trajectoire d’un garçon très discret en dehors du pré, mais qui réalise tout sur le terrain à vitesse grand V depuis son arrivée en France il y a trois ans.Quand il débarque à peine majeur dans l’Hexagone en janvier 2018 dans les valises d’Olivier Belesi, agent d’origine congolaise à la réputation assez sulfureuse, Silas Wamangituka est, de fait, un parfait inconnu en France. Repéré dans la rue et arraché à celle-ci dès l’âge de 12 ans par l’académie Black Mountain Sport, filiale de l’agence de management fondée en 2012 par Nicolas Anelka et basée à Kinshasa dont Belesi est l’un des juristes, l’attaquant casse depuis quelque temps la baraque sous les couleurs de l’Olympic Matete FC, le club rattaché à l’académie. Un club trop petit pour contenir le talent du gamin aux yeux de l'agent, qui lui dégote un essai à Montpellier. Manque de bol, le centre de formation du MHSC affiche complet. Histoire de garder un œil sur la pépite, Robert Nouzaret, en charge du recrutement des jeunes, oriente Belesi et Wamangituka vers l’Olympique d’Alès en Cévennes, l’un de ses clubs partenaires dont l’équipe première joue en National 3 après avoir fréquenté le monde pro jusqu’en 1996., replace l’entraîneur cévenol d’alors Hèdi Taboubi, qui met l’attaquant et deux de ses compatriotes à l’essai une semaine. Suffisant pour se faire une idée de son potentiel.Le gamin a besoin de bosser, y compris physiquement, mais Alès a un effectif restreint, besoin de renforts, peu de moyens et doit. Le chantier est vaste, toutefois :Logé dans l’une des chambres de l’ancien centre de formation de l’OAC, d’où est notamment sorti Sabri Lamouchi, Wamangituka bouffe donc du tableau noir avec son coach tous les jours avant l’entraînement., au point que certains au club se demandent à son arrivée s’il parle français, l’attaquant enregistre tout, en silence. Pour mieuxUn geste valant mille mots, et parce que le Congolais casse rein sur rein à l’entraînement, Taboubi se décide dès mars à asseoir Silas sur le banc de l’équipe fanion,. Et lui filer ses premiers galops dans le foot français : quatre entrées en jeu face au RCO Agathois, Blagnac, le Rodéo FC et Balma, puis deux titularisations contre Castanet et à Narbonne, où il marque son premier but.Suffisant pour qu’Olivier Belesi voie plus grand, décroche son téléphone et propose son poulain à différents clubs pros. Dont le Paris FC, qui le convie à une soirée de détection pour son équipe B, pensionnaire elle aussi du National 3. Là encore, leest immédiat., se souvient Fabien Valéri, l’entraîneur de la réserve parisienne.Si bien que Jean-Luc Ruty, fraîchement nommé responsable du nouveau centre de formation du club, passe un coup de fil à Mécha Baždarević, l’entraîneur des pros, pour venir jeter un coup d’œil au phénomène., sourit le technicien bosnien.Résultat : Silas signe dès juin un contrat stagiaire avec le PFC et reprend l’entraînement avec les pros.Un plan approuvé par Hèdi Taboubi auprès de Belesi, devenu par ailleurs le tuteur du joueur il y a quelques années., estime l’ex-entraîneur alésien.D’autant que Silas effectue le trajet dans la capitale en compagnie de Colet Kapanga, défenseur au parcours similaire dont il était inséparable dans le Gard :Et un éphémère coéquipier en réserve, le temps de régler quelques formalités administratives., rembobine Valéri,Impression partagée par un Mécha Baždarević séduit par le gamin, au point de lui offrir une paire de crampons, mais contraint lors des premiers entraînementsC’est qu’échouer n’est pas une option pour Silas., conte-t-il ainsi auen septembre 2018.Quitte à faire du rab., remet le coach bosnien.Parole d’un homme qui a lancé entre autres Sofiane Feghouli, Camel Meriem, Pierre-Alain Frau, Danijel Ljuboja ou El-Hadji Diouf, mais à qui Wamangituka rappelle davantage...La Ligue 2 s’en rendra bientôt compte.31 août 2018, 21h28, le mercato estival ferme ses portes à minuit. Moment choisi par coach Mécha pour lancer son protégé sur la pelouse de Charléty, à la 73minute d'un PFC-Troyes remporté par les Parisiens. Le point de départ en pro d'une, résume Romain Perraud, l'autre révélation parisienne de la saison. Troisième choix au départ, Silas passe pro dès septembre et déloge rapidement Yannick Mamilonne et Adama Sarr de la pointe de l'attaque parisienne. Pas une surprise pour Fabien Valéri :Ni pour Perraud :Dans le vestiaire francilien aussi, l'avant-centre, chaperonné par Samuel Yohou, fait son trou et se lâche progressivement. Pour le plus grand plaisir des amusettes sudistes Romain Perraud et Julien Lopez., se marre le premier.Pas sûr que les défenseurs de Ligue 2 soient du même avis. Notamment ceux de l'ESTAC, passés en revue un soir de février 2019 où le bulldozer plante l'un des plus beaux pions de l'exercice 2018-2019. Porté par son joyau, qui termine la saison avec onze buts dans la hotte, le PFC échoue aux portes de la Ligue 1, battu aux tirs au but par Lens en barrage. Mais le talent du garçon, dragué entre autres par Sainté, Lille, Rennes, l'OM ou Nantes, est condamné à rejoindre la Ligue 1. Du moins le croit-on : le 13 août, l'attaquant de 19 ans fait une Benjamin Pavard : il prend la direction du Bade-Wurtemberg et pose ses valises à Stuttgart, en D2 allemande, sur les conseils de Tonton Baždarević., confie Mécha.Comme souvent, l'acclimatation se fait progressivement, en dépit d’un talent évident., rembobine Philipp Maisel, journaliste suivant le VfB pour leMalgré tout, Silas gagne ses galons de titulaire, plante ses quatre premiers pions entre la 11et la 16journée et se fait un nom en l’espace de six semaines. Oui, mais lequel ? Le 13 décembre 2019,publie une enquête mettant en doute la véritable identité du joueur. Max Mokey Nza-Ngi, le président d’un club de Kinshasa, le FC MK, affirme qu’il se nomme en réalité Silas Mvumpa Katompa et serait en fait né le 6 octobre 1998, et non 1999.Rien de bien surprenant, pour quiconque connaît un tant soit peu le marché des joueurs africains., décrypte Christophe Gleizes, auteur de l’ouvrageQuant au changement d’âge,Sise fait volontiers l’écho de cette affaire, le VfB Stuttgart se charge de rapidement la clore., assure Philipp Maisel,Pas de quoi ouvrir à Silas les portes de l’équipe nationale congolaise pour autant, son sélectionneur Christian Nsengi-Biembe assurant àne pas pouvoir le prendre à cause d’. Ni faire décolérer Fabien Valéri., s’agace l’ancien coach de la réserve du PFC.Chose que fait Silas, et plutôt bien : avec sept buts et huit offrandes, le Congolais est l’un des artisans majeurs de la remontée dans l’élite du VfB.Comme à Paris, la clé de sa réussite est sans doute à trouver du côté du vestiaire souabe., éclaire Philipp Maisel.(belge, NDLR)"papa"(le coordinateur sportif)Bien dans ses pompes, enfin un peu stabilisé dans sa vie, Wamangituka finit aussi par s’ancrer sur le terrain à un poste... de piston droit dans le 3-5-2 déployé par Pellegrino Matarazzo. Pas un souci pour Valéri :Pour autant, Romain Perraud reste persuadé que c’est dans l’axe que se situe l’avenir de son ancien équipier., admet le latéral brestois.Pour l’heure, celle-ci n’a pas franchement pâti de ce repositionnement surprise. Avec onze buts, dont un doublé contre Dortmund, trois passes dé, un sprint flashé à 35,42 km/h (ce qui en fait l'actuel joueur le plus rapide de Bundesliga) et une polémique inutile face au Werder au compteur, le tout en 23 matchs, Wamangituka confirme les dires de ceux qui l’ont côtoyé à Alès ou Paris. Et enthousiasme les fans de Stuttgart au point, malgré l’explosion récente du lampadaire autrichien Saša Kalajdžić (7 buts sur les 7 derniers matchs), de rester selon Maisel le joueurLe flocage sera-t-il encore disponible la saison prochaine ? Le journaliste assure que oui :En Angleterre, on ne l’entendrait toutefois pas de cette oreille. En particulier du côté de Liverpool et Londres, où Everton et Fulham aimeraient selon les derniers échos beaucoup lui faire goûter aux vertes pelouses de Premier League et au crachin local. Un vrai luxe, à côté des rues cabossées de Kinshasa et de la rigueur de l’hiver cévenol.