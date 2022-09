Sifflets, lasers, jet de banane : l'ambiance crispante au Parc pour Brésil-Tunisie

129

???? #BRATUN ? Une banane a été jetée vers les Brésiliens après le but de Richarlison... pic.twitter.com/OwRYjrsGG6 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 27, 2022

Após o segundo gol do Brasil, uma banana foi arremessada em direção a Richarlison. À CBF reforça seu posicionamento contra a discriminação e repudia veementemente, mais um episódio de racismo no futebol.?: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/hcUqBjFxrz — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 27, 2022

Le foot international n'est pas exempté des pires comportements de supporters.Malgré toute sa bravoure et quelques belles séquences de jeu, sur le papier, la Tunisie n’a pas tenu la cadence mardi soir sur la pelouse du Parc des Princes face à la sélection brésilienne (5-1) . Le match s’est déroulé pendant la majorité des 90 minutes dans une atmosphère tendue (Dylan Bronn, défenseur tunisien, s’est notamment fait expulser pour un gros accrochage sur Neymar au niveau du genou). Mais les actions les plus moches de la soirée ont eu lieu, comme le football nous y habitue depuis trop longtemps, dans les tribunes.Malgré la présence de Marquinhos, Neymar et Thiago Silva (deux joueurs parisiens plus un ancien) sur le pré, les Brésiliens ont été véritablement conspués au moment de leur hymne, ce qui a eu le don d'agacer l'actuel défenseur du PSG, mais aussi le sélectionneur Tite. Le mauvais esprit ne s'arrêtait pas là, puisqu'à peine le coup d'envoi lancé, les lasers s'accumulaient, visant les yeux des joueurs brésiliens, forçant même l'arbitre à interrompre le match quelques minutes. Et cerise sur le gâteau : alors que Richarlison venait d'inscrire le deuxième but du Brésil à la 19minute, l'attaquant de Tottenham a été la cible d’un lancer de banane. Malgré un énervement évident, le buteur brésilien a continué à célébrer avant de retourner se replacer., a déclaré Silva après le matchLa Fédération brésilienne a également fermement condamné cet épisode.Quand la frustration se transforme en débilité, ça donne ça.