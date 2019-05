Sierra Leone : la suspension bientôt levée par la FIFA

AB

Suspendue par la FIFA depuis le 5 octobre dernier, la Sierra Leone devrait être réintégrée dans le giron du football mondial et pourra notamment participer aux qualifications pour la Coupe du monde 2022.Cette mise à l’écart qui aura donc duré près de huit mois, coûtant à la Sierra Leone une possible qualification pour la phase finale de la CAN et pour le Championnat d’Afrique des Nations 2020, dont le tirage au sort des éliminatoires a déjà eu lieu. Le 5 octobre dernier, la FIFA annonçait la suspension de la Fédération sierra léonaise (SLFA) pour cause d’ingérence gouvernementale dans les affaires de l’instance.À cette époque, la sélection s’apprêtait à affronter le Ghana les 10 et 14 octobre, dans le cadre des qualifications pour la CAN. La sélection dirigée par John Keister avait battu le Kenya (2-1), avant de s'incliner en Éthiopie (0-1) lors des deux premières journées. Les deux premiers résultats avaient été annulés et sélection disqualifiée. La raison de cette suspension ? Une décision du gouvernement local d’évincer Isha Johansen, la présidente de la SLFA, et son secrétaire général, Chris Kamara, en raison de soupçons de corruption, de matchs truqués et de gestion défaillante. Johansen était suspectée d’avoir utilisé à des fins personnelles 44 000 euros versés par les États-Unis, alors que cet argent était destiné à effectuer des tests médicaux sur de jeunes joueurs. L’oseille aurait également servi à rembourser un emprunt contracté par son mari.Les deux dirigeants avaient été arrêtés en septembre 2016, puis libérés sous caution. Mais ils avaient été mis en examen, à la suite d'une enquête d’une commission anti-corruption. Finalement, le 28 mai, la justice sierra léonaise a finalement acquitté Isha Johansen et Chris Kamara des accusations qui les visaient, faute de preuves. La FIFA, mise au parfum, devrait lever cette suspension la semaine prochaine.