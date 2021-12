Si les personnages de One Piece étaient des footballeurs

Alors que la trêve hivernale approche pour bon nombre de championnats, Eiichiro Oda a décidé de régaler son monde en publiant (enfin) le tome 100 du manga mythique One Piece. Mais que se passerait-il si les pirates quittaient Grand Line pour fouler les plus belles pelouses de notre planète ?

Monkey D. Luffy

Roronoa Zoro

Nami

Usopp

Sanji Vinsmoke

Tony Tony Chopper

Nico Robin

Franky

Brook

Jinbe

Trafalgar D. Water Law

Par Adel Bentaha

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Fils de Monkey D. Dragon, petit-fils de Monkey D. Garp et frère adoptif de Portgas D. Ace et du grand Sabo : Mugiwara no Luffy entretient sa légende. Fondateur et capitaine de l’équipage au Chapeau de paille (les Mugiwara), le bonhomme à la chemise rouge ne laisse personne indifférent, entre témérité et folie douce. À l’image definalement. Un parcours instable et un corps élastique, peu menaçant de prime abord, mais capable de faire des ravages une fois lesdéclenchés. Et quand l’un a su se hisser au rang de Romário, Bebeto, Ronaldo et Ronaldinho, l’autre est parvenu à intégrer le groupe des Quatre. 5Empereur pour toujours, de Totto Land au Camp Nou.Non, il n’est ni malgache, ni mexicain. Zoro est tout simplement Zoro. Librement inspiré du flibustier François l'Olonnais, l’Épéiste à trois lames en a dans le pantalon. Lui, le bras droit de Luffy, pour qui il a même frôlé la mort face à Kuma (à ce titre l’une des plus belles scènes du manga), imprégné duet manieur de sabre hors pair. Qui d’autre donc que? Maître dans l’art de la distribution de bons ballons, l’Allemand a, tout au long de son parcours, aiguisé ses crampons pour faire parler la poudre et asseoir sa polyvalence. Et malgré leur différence capillaire, Zoro et Toni gardent un sens commun de la simplicité. Définitivement de ceux que l’on regrette une fois partis.Elle parle fort, est très intelligente et sait être loyale. Nami est clairement l’un des personnages féminins les plus réussis de l'univers. Problème : c’est une pickpocket extrêmement vénale. Cartographe exceptionnelle, capable de flairer les bons plans à des kilomètres, Namizo peut cependant tout gâcher pour une histoire de gros sous. Un parcours rocambolesque que ne connaît que trop bien. Parti chercher gloire et fortune en Angleterre puis au Mexique, le Sétois a vite déchanté et rebroussé chemin pour mieux s'épanouir dans notre bonne vieille Ligue 1. Et tant pis si la fidélité peut toujours être remise en cause par une nouvelle offre alléchante (coucou la Paillade !).Armé de son lance-pierre, Usopp déteste le corps-à-corps. Plus grand menteur que Jim Carrey ou Carlos Kaiser, tricheur de tous les instants et trouillard incapable de porter le moindre coup, le prétendu fils de Yasopp n’en reste pas moins un immense technicien. Celui que l’on appelle Sniperking pour sa vision et sa précision ne prend jamais une décision au hasard, comme à Dressrosa. Un amoncellement de défauts et de qualités qui le rapprochent un peu plus chaque jour de. Toujours le premier à se plaindre, il l’est également lorsqu'il faut sortir les siens du pétrin sur un coup de génie.Séducteur, coureur de jupons assumé et amoureux de la bonne cuisine, Sanji semble tout droit sorti du cerveau de. Manipulé par la gent féminine et amateur de coups de pied façon Zeff au Pied rouge, l’enfant de la famille Vinsmoke possède autant de qualités au combat que son compère argentin devant le but. Pas étonnant de les voir maîtriser le fluide offensif. Mais pour le moment, l’un attend de revenir en Serie A, l’autre de rencontrer sa sulfureuse Wanda.Il est petit, il est gentil, il a mangé le. En s’engageant avec les Mugiwara, Tony Tony Chopper a enfin pu être reconnu à sa juste valeur. Médecin de génie, capable de soigner n’importe quoi et n’importe qui, le renne de Drum a toujours été sous-estimé, à l’instar de. Lassés d’être rabaissés à ce physique « mignon » , Chopper et NG ont dû batailler afin d’être respectés. Preuve en est, leur capacité à se surpasser une fois en zone de combat, allant même jusqu’à prendre une apparence humaine pour le premier cité. Et malgré une prime estimée à 100 berry (la plus faible du manga), Tony Tony ne s’est jamais laissé faire. Après tout, on peut être le meilleur à son poste et faire plier la Premier League même en mesurant 1,68 mètre.Livrée à elle-même depuis sa plus tendre enfance et dotée d’une intelligence supérieure à la moyenne, Nico Robin a tout du personnage dont il faut se méfier. L’est unen puissance. Sérieux porte-flingue de Crocodile (qu’elle empêche pourtant d’atteindre Pluton) durant ses plus belles années, l’archéologue est, depuis toujours, traquée par le gouvernement en raison de ses connaissances jugées dangereuses. Et malgré son alliance avec Luffy, on ne sait toujours pas quoi penser d’elle. En témoignent ses sautes d’humeur et ses trahisons passées, dans la droite lignée d’Ibra en Italie. Mais n’allez pas leur dire en face.Voleur de bateau connu dans tout Water Seven, Cutty Flam est aussi attachant qu’immature. Dudans l’âme. Cyborg de trois mètres muni d’un simple slip de bain et résistant à tout ou presque, il est le fier représentant des USA, coincé entre extravagance et bêtise. Mais même avec ce package plein de folie, Franky reste un combattant d’envergure. Parti s’entraîner dans l’ancien laboratoire de Vegapunk après Marine Ford, il retrouve les Mugiwara encore plus fort qu’avant, tel Crouch à son retour de Suède. Parvenant à tous les exploits quand on leur enlève les soirées arrosées, on ne voudrait pas les voir changer. D’ailleurs, les deux savent faire le robot.Squelette immortel qui a vu son équipage disparaître, Brook aura connu plusieurs vies. Un pirate légendaire, défiant n’importe qui avec sa canne-épée, séparant son âme du reste de son corps pour mieux traverser les obstacles et devenu une superstar de la chanson. De la soul plus précisément. Loin des champs de bataille, celui que l’on a donc renommé « Soul King » remplit les salles de concert et son répertoire féminin. Reconnaissable grâce à son afro, il est également un joyeux blagueur, se moquant souvent de ses propres calembours. La musique, les filles et les cheveux : soit autant de qualités que. Patron du Real Madrid, le latéral gauche n’a jamais changé de personnalité, même avec quatre Ligue des champions au compteur. Deux amoureux de la vie donc, qui ont fait vœu de longévité, sans savoir quand s’arrêter. Il faut dire qu'avec eux, la piraterie n’est jamais finie.Leest la roue de secours invétérée des Mugiwara. Un homme-poisson (requin-baleine) expert en Gyojin Karaté et seul (vrai) sage du. Ne parlant jamais pour rien, le timonier est de ceux qui ont défendu à bras-le-corps la famille royale de Neptune et le royaume de Ryugu durant le coup d’État fomenté par l’Équipage des Nouveaux Hommes-Poissons. Loyal envers tout le monde, il n’hésite pourtant pas à se rebeller face la cruauté de Big Mom. Il y a donc beaucoup dechez Jinbe. Personnages de l’ombre, rarement plébiscités et, au contraire, raillés pour leur apparence austère, il font en réalité tout pour protéger les leurs sans jamais rien demander en retour. De la bagarre à bon escient, dirons-nous. Patrick Vieira, Duncan Ferguson et Pietro Parente en savent quelque chose.Pirate à l’équipage restreint, len’aime pas recevoir d’ordres. Il sait tout, voit tout et maîtrise tout. Un stratège génial, capable d’envoyer ses adversaires dans des failles spatio-temporelles, comme le ferait. Le joueur quasi parfait, ovationné à Santiago-Bernabéu, que même les défenseurs regardent jouer. Idem pour Law, dont la dégaine de chanteur de rue inspire confiance et sérénité. Des phénomènes rares, qui réussissent tout ce qu’ils entreprennent en refusant systématiquement la lumière des projecteurs. Coup de chance, le Japon les verra peut-être chasser le