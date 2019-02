Shoya Nakajima devient le joueur le plus cher de l'histoire du foot japonais

2

PHGC

Révélé à Portimonense, club de D1 portugaise où il s’éclatait depuis un an et demi, Shoya Nakajima a été transféré à Al Duhail, au Qatar , contre 35 millions d’euros.L’ailier japonais de 24 ans, non retenu pour disputer la Coupe du monde avec les Samouraïs bleus et forfait pour la dernière Coupe d'Asie, devient le transfert le plus cher de l’histoire du pays - et le plus gros transfert de l’histoire de Portimonense.Le club qatari s’offre un deuxième gros coup dans ce mercato après avoir signé Mehdi Benatia, l’ex-central de la Juventus . Auteur de 15 buts et 19 passes décisives en 47 matchs au Portugal , le Nippon a tapé dans l’œil des recruteurs européens. Seulement, avec un contrat de 3,5 millions d’euros annuels et une indemnité record, personne n’a pu s'aligner sur Al Duhail.Le club d’Al Duhail appartient au Cheikh Al-Tamim, propriétaire du PSG . Si l’hypothèse semble peu probable, le club qatari pourrait servir de tremplin pour une arrivée à Paris à un prix cassé lors d'un prochain mercato.