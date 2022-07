Short blanc, changement de règles

Il y a une semaine, les Anglaises mettaient les pieds dans le plat et évoquaient pour la première fois le problème de jouer en short blanc, couleur bien trop salissante, surtout quand on a ses règles. Depuis soutenues par leur fédération et des homologues comme Wendie Renard, les Lionnes pourraient finalement obtenir un changement lors des prochaines compétitions. Mais pourquoi cette couleur pose tant problème ? Éléments de réponse.

« La parole se libèrerait plus facilement avec la gente féminine. Peut-être que la représentation féminine dans l’encadrement est encore trop pauvre, ce qui rend la communication difficile. »

Pas de nouvelles, mauvaises nouvelles

Des règles dans les règles

« Quand on équipe des filles, ce sont souvent des interlocuteurs masculins que l'on a au bout du fil et qui prennent les décisions. Ils ne pensent pas forcément aux contraintes des joueuses »

« Le truc, c'est que les filles redoutent aussi de dire qu'elles ont des règles difficiles ou qu’elles sont trop fatiguées. Elles pensent que ça pourrait pousser l’entraîneur à moins les utiliser sur cette période. »

Les règles et l'esprit de la règle

, lançait la buteuse Beth Mead auà l’issue d’ un match d’ouverture maîtrisé par l’Angleterre face à l’Autriche (1-0) . Un pavé dans la mare, du moins pour ceux qui ne s'étaient jusque-là jamais posé la question. Certaines de ses coéquipières ont même cherché à temporiser ses propos, sans doute par crainte de choquer l'opinion d'un pays attaché à son blanc fétiche, quand d'autres leur ont apporté leur soutien. C'est le cas de Wendie Renard, capitaine d'une équipe de France qui, comme les, porte le short blanc estampillé Nike :(les règles, NLDR)Pourtant, à en croit les propos de certaines joueuses, la question du short blanc, bien que souvent tabou, ne date pas de l'Euro., explique Julie Debever, défenseure du FC Fleury 91 et dans le groupe de Corinne Diacre au Mondial 2019.Celle qui compte huit sélections en équipe de France explique qu’il est notamment compliqué d’évoquer un sujet qui touche à l’intimité au sein d’un vestiaire souvent entouré d’un staff masculin. S'il s’interroge sur le timing de la demande des Anglaises, dans la mesure où elles savaient bien avant l’Euro qu’elles allaient avoir cette tenue immaculée, Yannick Chandioux reconnaît qu’il ne s’était, les filles ne lui faisant pas part directement du problème., se remémore l'entraîneur du MHSC.Pour Julie Debever, si cette question n'a jusqu'alors jamais, c'est à cause d'unmal assumé :Ex-internationale tricolore, Camille Abily se souvient que l’OL avait demandé aux joueuses comment elles imaginaient leur maillot. Mais rien du côté du short., appuie-t-elle.Alors comment joue-t-on au foot avec un short blanc lorsque l’on a ses règles ?Pour autant la joueuse de 34 ans assure qu'en 17 ans de carrière, elle n’a jamais réellement échangé de conseils avec ses coéquipières concernant ce problème propre aux femmes.Si Yannick Chandioux s’interroge du fait qu’aucune joueuse n'est montée au créneau, il voit dans cet équipement clair un autre inconvénient, plus mixte, que les garçons n’ont eux jamais fait remonter :Claire Allard, fondatrice de la marque ALKÉ, spécialiste des tenues de foot pour les femmes, abonde en ce sens., rappelle-t-elle.Mais alors pourquoi, malgré ces recommandations, des filles se retrouvent avec des shorts blancs ? Certainement parce que ce ne sont pas elles qui commandent les équipements en début d'année., pointe la jeune responsable, qui évoque aussi la difficulté des clubs à se plier aux normes qu’ils se sont eux-mêmes fixés. En effet, chaque club a sa propre identité visuelle et les couleurs des tenues sont imposées par cette histoire, à l'heure où beaucoup de club pro uniformisent la charte entre leurs sections masculine et féminine. Au début de chaque saison, lorsqu’un club s’inscrit en championnat, il s’engage également sur les couleurs que les joueuses porteront toute la saison. Et impossible de faire machine arrière ensuite., raconte Claire Allard. À Montpellier, le short blanc renouvelé chaque saison poursuit son chemin sans encombre., témoigne Yannick Chandioux.La remise en question du blanc n’étant visiblement pas encore d'actualité, des exemples montrent tout de même que les pratiquantes ont voix au chapitre et peuvent même faire évoluer les choses. Yannick Chandioux se souvient que durant ses années à Dijon, les joueuses s’étaient plaintes de shorts très larges et très longs, peu adaptés au corps d’une femme. Le club avait alors demandé à l’équipementier des tenues, explique-t-il.Julie Debever se souvient elle aussi avoir obtenu gain de cause à Fleury cette année.expose-t-elle.Au-delà des règles donc, la morphologie des femmes semble peu à peu être prise en compte par les équipementiers, contraints de se mettre à jour. La représentante d’ALKÉ explique notamment que sa marque a fait le choix de produire trois longueurs de shorts différents - court, mi-long et long - afin que chacune y trouve son compte.Plus qu'un problème textile, c'est surtout la manière dont ont été considérées les menstruations qui font tache, même si les concernées notes des avancées dans ce domaine., défend Julie Debever.Et si les langues peinent toujours à se délier autour de la question, les clubs mettent souvent en place un relai féminin chargé d’informer le staff., ajoute Yannick Chandioux, tenu au courant du cycle menstruel de chacune par sa kiné et son préparateur physique. L’entraîneur arrivé dans l'Hérault la saison passée adapte certaines séances lorsque des joueuses osent venir lui en parler en arrivant, bien que cela n'arrive pas chaque matin.développe-t-il.Si le football féminin a énormément progressé ces dernières années, il lui reste encore quelques zones d’ombres à éclaircir. Ou l’inverse concernant le short. Et la question de l’équipement adapté à la femme posée par les Anglaises trouve largement écho auprès de Julie Debever :Ainsi, individualiser l’équipement au féminin, afin d’apporter plus de confort aux joueuses serait unpour la défenseure de Fleury :. Alors que Claire Allard assure que cette récente montée au créneau devrait, la joueuse y voit un vrai motif d’espoir pour la suite :Si sur le papier les promesses sont belles, il est bon de rappeler qu'une seule marque propose des crampons femmes, correspondant aux points d’appuis, à la répartition du poids, à la taille et à la forme du pied d’une joueuse féminine. Les autres se contentent pour l’instant de chaussures mixtes sur lesquelles on bariole un peu de rose et de violet pour faire. Avant de pouvoir être parfaitement équipées de la tête aux pieds, les joueuses devront donc être encore un peu patientes ou continuer à faire pression sur les équipementiers., conclut Claire Allard.Histoire d'entamer un nouveau cycle de prise en compte de la femme dans le football.