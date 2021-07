Quand Sheva, tout va

Meilleur joueur de l'histoire de l'Ukraine, Andriy Shevchenko n'a connu que trop peu de moments de gloire sous le maillot d'une sélection rarement qualifiée pour les tournois majeurs. Sélectionneur depuis 2016, le joueur formé au Dynamo Kiev a donc décidé de continuer à écrire sa légende depuis le banc de touche, en qualifiant son équipe pour le premier quart de finale de son histoire à l'Euro. Au point de soulever une question avant le choc face à l'Angleterre samedi à 21 heures : Sheva serait-il encore meilleur entraîneur que joueur ?

Renard des bancs de touche

Ukraine degun

Il y avait un goût de retour en enfance mardi soir, sur les coups de 23h30, à voir l'émotion sur le visage d'Andriy Shevchenko. Quelques minutes plus tôt, Artem Dovbyk vient de sortir de l'anonymat en qualifiant l'Ukraine pour les quarts de finale de l'Euro au bout de la prolongation face à la Suède . Une magnifique réussite pour le plus grand joueur de l'histoire des, devenu sélectionneur au sortir d'une campagne française ratée lors de l'Euro 2016 (trois défaites en phase de poules)., soufflait l'anciende l'AC Milan à Sky Italia au coup de sifflet final.Samedi soir à Rome, Sheva découvrira des hauteurs qu'il n'a jamais connues en tant que joueur, malgré son immense carrière. Trop souvent éliminée en qualifications ou lors des fatidiques barrages, l'Ukraine n'a en effet connu que deux phases finales d'un tournoi majeur au cours des 17 années qu'aura duré sa carrière internationale. Bilan : un quart de finale contre l'Italie au Mondial 2006 (défaite 3-0) comme plus grand accomplissement, et une élimination dès le premier tour à l'Euro 2012, un tournoi pour lequel l'équipe était qualifiée d'office en tant que pays co-organisateur. Avec ce magnifique parcours à travers l'Europe, voilà donc Shevchenko en train de vivre depuis le banc de touche une aventure comme il n’en a jamais vécue sur le terrain. Pour lui, c'est une juste récompense.Après la Suède, contre qui il avait inscrit ses deux derniers buts dans le monde professionnel (ses deux seules réalisations à l'Euro), le natif de Dvirkivchtchyna retrouve l'Angleterre, cette même sélection contre laquelle il avait disputé le dernier match de sa carrière le 19 juin 2012 avec 20 minutes de jeu à la clé et une défaite 1 à 0 écourtant sa tournée d'adieu au pays., rejouait-il récemment pourInsuffisant malgré tout pour un homme qui assurede la formation de Gareth Southgate.Le coup d'envoi de la nouvelle vie de Shevchenko a été donné il y a maintenant cinq ans. Au lendemain d'un Euro raté en France, l'icône du pays a pris les rênes de la sélection, lui qui était alors adjoint de Mykhaylo Fomenko depuis quelques mois. Sa toute première expérience de l'autre côté de la scène. Et dès le départ, l'idée est claire : redorer l'image d'une formation ennuyeuse en mettant en place un jeu attrayant., se réjouissait-il en octobre dernier, à quelques heures de subir la loi de l'équipe de France en amical avec un onze largement remanié.Entre-temps, l'ancien attaquant a parfaitement su redresser la trajectoire du bolide ukrainien. Après avoir manqué la qualification au Mondial russe, Andriy Yarmolenko et ses potes ont déroulé dans les éliminatoires de cet Euro : une première place devant un Portugal dominé à Kiev (2-1) en octobre 2019 et un parcours achevé sans le moindre revers (6 victoires, 2 nuls). Suffisant pour asseoir la légitimité de Shevchenko l'entraîneur., s'enflammait dansRoman Yaremchuk à propos de celui qui l'a lancé en sélection voilà trois saisons.Une idole qui a donc aujourd'hui quitté les surfaces pour continuer d'écrire sa légende depuis sa zone technique. Mais qui se verrait bien prendre une petite revanche sur la perfide Albion neuf ans plus tard, dans un Stadio Olimpico qu'il connaît comme sa poche.