Shevchenko déjà viré par le Genoa

Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy #Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi. https://t.co/QX2F8IVyYB pic.twitter.com/qErO9kY8VC — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 15, 2022

Shevchencourt.Nommé en novembre dernier alors que le Genoa pataugeait en championnat, l’Ukrainien n’a donc pas passé l’hiver. Onze petits matchs sur le banc ont suffi de convaincre la direction, reprise en septembre et qui avait tenté un gros coup en faisant venir Shevchenko , de ne pas laisser les clefs du camion plus longtemps à l’ancien sélectionneur de l’Ukraine., a écrit le Genoa ce samedi.Avec son bilan de six défaites et trois nuls en championnat, il ne peut mettre en avant qu’un seul succès : celui acquis face à Salernitana en Coupe d’Italie (1-0). Trop peu. Sa désormais ex-équipe n’a plus pris trois points en Serie A depuis septembre et une victoire en Sardaigne contre Cagliari (3-2). La seule de la saison en championnat. Les Génois pointent au 19e rang, seulement une longueur devant la Salernitana de Ribéry, lanterne rouge. En attendant de retrouver un nouveau technicien, c’est Abdoulay Konko, notamment passé par la Lazio, qui va assurer l’intérim.Sûrement n’avait-il pas l’ADN du club dans les Gênes.