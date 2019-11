Sheffield tient Manchester United en échec au terme d'un match fou

2

La jeunesse au secours de MU

Sheffield United (3-5-2) : Moore - Basham (Robinson, 83e), Jagielka, O'Connell - Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens - McGoldrick (Sharp, 78e), Mousset (McBurnie, 68e). Entraîneur : Chris Wilder.



Manchester United (3-4-3) : De Gea - Lindelöf, Maguire, Jones (Lingard, 46e) - Wan Bissaka, Pereira (Greenwood, 73e), Fred, Williams - James, Martial (Tuanzebe, 85e), Rashford. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.

À l'extérieur, rien de nouveau pour Manchester United. Pourtant, c'est peu dire que Solskjær a tenté ce dimanche de changer les choses. Pour répondre au dispositif de Sheffield, l'entraîneur norvégien décide en effet d'innover et d'aligner une défense à trois. Sans succès, car si lesmonopolisent le ballon, Sheffield se procure les meilleures occasions. C'est donc bien logiquement que lestrouvent l'ouverture grâce à Fleck à la suite d'un numéro de Mousset (19). Par la suite, les hommes de Chris Wilder mettent au supplice ceux de Solskjær, complètement dépassés, apathiques et sans envie : Manchester doit s'en remettre plusieurs fois à De Gea pour rester dans le match et regagner les vestiaires sur le plus petit des écarts.Au retour des vestiaires, Solskjær tente à nouveau de tout changer en sacrifiant un Phil Jones à la rue et en repassant à quatre derrière. Pourtant, il ne faut que sept minutes auxpour trouver à nouveau l'ouverture, grâce au très bel effort d'un Mousset intenable (52). Mais malgré le soutien de son formidable public, Sheffield fléchit physiquement et ne tarde pas à exploser face à un Manchester enfin déterminé. Le jeune Williams se charge de réduire l'écart (72), avant que Greenwood, tout juste entré en jeu, n'égalise (78) et que Rashford, ne fasse passer son équipe devant (80). Mais lessont possédés et trouvent finalement les ressources pour obtenir grâce à McBurnie une égalisation plus que méritée (90). Le score ne bougera plus.Un match nul de toute beauté : le conte de fée se poursuit pour Sheffield. Manchester, de son côté, donne l'impression d'être toujours malade.