Shaw devant

Et c'est (re)parti pour le Shaw

Dégraissage et SMS

On en revient toujours à la même rengaine avec lui. Renaître de ses cendres, tel le phénix. Une semaine auparavant, lors de la première journée de Premier League, la victoire inaugurale (2-1) de Manchester United face à Leicester a été marqué du sceau d'un blondinet de 23 ans appelé Luka Shaw. Encore, dira t-on ? Faut-il voir son but – du break – qui symbolise l’insatiabilité du gamin. Une réalisation de damné qui part d’une louche de Juan Mata.Le latéral gauche se violente pour contrôler la balle, enrhumer son vis-à-vis Dan Amartey d’un grand pont et dégommer Schmeichel d’un croisé du droit. Son premier but en pro. Un signe divin ? La croyance populaire voudrait que le Shaw ne dure pas. Rien d'irraisonnable pourtant à une résurrection : pour la première fois depuis qu’il est arrivé dans ce club, le natif de la banlieue londonienne semble épargné pour de bon par les galères.Le roi est Shaw ce vendredi soir. Aucun doute : face aux, outre son but, c’est le meilleur du Luke qui éclaire Old Trafford. Le basculement du jeu mancunien à gauche est loin d’être un hasard, tant le tandem qu’il constitue avec Pogba fait mouche. Tout ce qui fit son charme du temps où il évoluait sous le tricot de Southampton (2011-2014) est déballé à vue : apporter le surnombre, se mouiller sur l’aile pour offrir des situations de passe au trio offensif de devant... La chorégraphie porte d'ailleurs ses fruits : après deux minutes de jeu, son déboulé côté gauche offre un shoot à Juan Mata dévié de la main par Wes Morgan dans sa surface. Péno incontestable. S’en suit une ouverture du score de Paul Pogba, le second but pour le latéral donc, et 90 minutes de croque-mort. Luke rentre même au vestiaire avec 99 ballons touchés au compteur. Une influence dans le jeu où seule la Pioche l’a détrôné. S’ajoutent à ça trois tacles gérés d’un pied de maître.Un premier constat s’impose donc : Ashley Young peut avoir des sueurs froides. L’idée de rebattre les cartes au poste de latéral gauche – alors que Mourinho a privilégié l’an passé la bouteille de Young – n’est pas farfelue. À 33 ans, Ashley et ses 28 matchs à ce poste la saison dernière portent un nom en trompe-l’œil. L’avenir est dans les pattes de Shaw, de dix ans son cadet. L’arbitrage reviendra au coach. Et José Mourinho a laissé, en point presse ce vendredi, un avant-goût peu commun de la décision finale : «» Mais réside justement ici un gros point d’interrogation. Dans un sens, si les gros pépins physiques ont lâché les baskets du jeune homme, le facteur X dans la suite de l’aventure de l’ancienreste Mourinhoet son caractère impulsif. Lui-même qui dégommait il y a encore cinq mois la moindre performance mi-figue mi-raisin de Shaw.L’été a, sur ce point-là, porté conseil aux deux parties. En train de dégraisser en vacances avec sa femme, Shaw reçoit un SMS inespéré de son coach, tout heureux de voir son larron se prendre en main. «, raconte-t-il.Une causerie qui, à l’instar de son numéro d’esthète de vendredi, intervient au moment opportun. Dans un an tout pile s’achève un contrat signé en 2014 pour 37,5 millions d’euros. Le joueur le répète à l’envi, il veut «» . Face à cet ultimatum, les auspices sont de son côté. Verdict en mai prochain, quand Luke Shaw aura prouvé – ou non – qu'il n'est définitivement pas à jeter à la déchetterie des espoirs déchus.