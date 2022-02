Sezer Öztürk condamné à 32 ans de prison pour avoir abattu un père de deux enfants

AEC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’ancien milieu de terrain de Fenerbahçe, Sezer Öztürk, risque 32 ans de prison pour avoir abattu un père de deux enfants lors d'une altercation au volant à Istanbul en septembre dernier.Il est accusé d'avoir tué Halil Ibrahim Scholten avec une arme à feu, sans avoir le permis de port d'arme. Selon son témoignage, Öztürk, 36 ans, rentrait alors chez lui après une journée au zoo avec son ami Omer Genc. Il était avec sa femme et ses trois enfants, ainsi que leur nounou, dans une voiture, et son ami était dans une autre voiture avec ses deux enfants et sa femme.Pressé de rentrer chez lui, Sezer Öztürk aurait demandé aux véhicules qui lui barraient la route de s’écarter, avant de se faire insulter. Il a déclaré à la cour être, étant en présence de sa famille, mais que son enfant d'un an et demi pleurait dans la voiture. Selon ses dires, il avait affaire à des hommes ivres qui l’ont frappé lorsqu’il est sorti de son véhicule., raconte-t-il au tribunal, avant d’expliquer qu’un pick-up blanc lui aurait foncé dessus. Lui et son ami Omer Genc auraient alors été visés paravec desqui les empêchaient de quitter les lieux. Öztürk affirme avoir ensuite tiré 10 à 12 coups de feu en l'air puis être remonté dans sa voiture. L'un de ces tirs a touché mortellement Scholten.La déclaration des accusés ne semble pas correspondre à l'acte d'accusation rédigé par le bureau du procureur général d’Anatolie. Celui-ci décrit que les accusés se sont disputés avec la victime avant de courir derrière elle avec une arme à feu et de tirer six coups de feu en sa direction. Öztürk est accusé d’, de, de, deet de. Le ministère public a requis une peine de 32 ans et neuf mois de prison pour le footballeur et de 28 ans et un mois pour son ami Omer Genc.