Sexismo No

Ce sont des remarques sur leur physique, des insultes et des commentaires dégradants reçus presque quotidiennement : quinze journalistes espagnoles ont témoigné, dans les colonnes du journal Sport, pour faire part de leur ras-le-bol.

Le caniveau des réseaux sociaux

Las periodistas deportivas decimos BASTA. Faltas de respeto, insultos y amenazas a diario. Quince mujeres alzan la voz para denunciar una realidad que por desgracia todavía sufrimos tanto en público como en privado. El reportaje en @sport https://t.co/bGShtSblz2 pic.twitter.com/xyEY1k2MrS — Maria Tikas (@MariaTikas) November 15, 2021

Les rédactions à réaction

Hélène Legrais a été une des premières femmes à commenter du foot à la radio. 35 ans après, elle nous raconte son expérience et regrette que pas grand-chose n'ait changé. Son livre "Nous étions trois" est disponible en librairie. pic.twitter.com/foTYr58523 — Konbini France (@KonbiniFr) October 27, 2021

Par Quentin Ballue

Tous propos recueillis par QB, sauf mentions.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Être journaliste sportive, en Espagne ?, glisse Laia Bonals, du quotidien catalan, précise Maria Tikas, qui travaille pourUne situation contre laquelle elles ont haussé la voix le lundi 8 novembre 2021 dans le quotidien, justement, pour direet. Avec l’espoir de sensibiliser, et de voir les choses évoluer.Habituée à recevoir des insultes et des commentaires dégradants, Maria Tikas a signé cette double page pour. Mission accomplie, puisque l'article a été largement partagé sur les réseaux sociaux. Y compris par Juan Pablo Sorín., souligne-t-elle. L’ampleur de la tâche est immense, comme le rappelle la journaliste de 24 ans :"Nico González, le présent et le futur du Barça"Les réseaux sociaux se convertissent, ainsi, en terrain d’expression privilégié de la misogynie et du sexisme. Malheureusement, rien de nouveau. Une enquête publiée par l'UNESCO en 2020, menée auprès de plus de 600 journalistes femmes à l'international, montrait que 73 % d'entre elles avaient déjà subi des violences en ligne dont une part importante de menaces de violence physique (25 %) et sexuelle (18 %)., déplore Chantal Reyes, deD’où, qui l’a conduite à faire une pause avec les réseaux sociaux., appuie Maria Tikas.Un problème présent bien au-delà des écrans interposés.Interrogée par sa compatriote dans l'article, Gemma Herrero (RAC1) parle du journalisme sportif comme. Difficile de lui donner tort en voyant la place, mineure, qui leur est accordée dans le milieu El Chiringuito, pointe Chantal Reyes. Au sein de la rédaction de, le suivi du Barça masculin est entièrement assuré par des hommes. Les services omnisport et football international ne comptent, de leur côté, qu’une seule femme., souffle Laia Bonals, seule femme de son service des sports.Avec pour conséquence de provoquer une prise de conscience chez certains de ses confrères. Selon Maria Tikas, la question se règlera par l’éducation dès le plus jeune âge :"Regardez, nous avons une femme qui parle." » Un combat mené en France par l’association Femmes journalistes de sport, qui a pris de l’ampleur à la suite du documentaire de Marie Portolano Je ne suis pas une salope, je suis journaliste . Le mot de la fin, pour Chantal Reyes :