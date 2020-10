Séville tape Levante sur le gong, Cadix héroïque à Bilbao

FC Séville (4-3-3) : Bounou - J. Navas (c), J. Koundé, D. Carlos, Escudero - Fernando, J. Jordan (Ó Rodríguez, 85e), I. Rakitić (Suso, 60e) - L. Ocampos (F. Vázquez, 85e), L. De Jong (Y. En-Nesyri, 71e), Munir. Entraîneur : Julen Lopetegui.



Levante (4-4-2) : A. Fernández - Son, Ó. Duarte, R. Vezo, Toño - Bardhi (De Frutos, 61e), Radoja (Malsa, 61e), Campaña, Vukčević - Morales (c) (Martí, 76e), Melero (Postigo, 77e). Entraîneur : Paco López.

Au bout de l'ennui, Séville gagne.Très loin d'être aussi séduisant que face au Bayern jeudi dernier en Supercoupe d'Europe (1-2) , le FC Séville s'est imposé en toute fin de match face à Levante (1-0) et enchaîne un second succès consécutif. Pendant ce temps-là, l'Athletic Bilbao paumait à domicile contre le promu Cadix, pourtant réduit à neuf (0-1).D'emblée, Séville donne le ton par l'intermédiaire de Lucas Ocampos qui lâche, dès la 8minute de jeu, une sacoche qui frôle le poteau d'Aitor Fernández, le portier de Levante. En bon capitaine, Morales tente de prendre les choses en main et de réveiller les siens. Mais après une belle percée, en guise de première incursion dans le camp sévillan, l'attaquant espagnol foire totalement son centre à la 17. Quasiment jamais inquiétés lors du premier acte, Jules Koundé et Diego Carlos auraient pu s'allonger sur le pré et déguster un gaspacho tant les offensives adverses sont timides. Archi dominateurs lors du premier acte avec notamment sept tirs tentés - dont un cadré - contre une pauvre tentative côté valencien, les hommes de Lopetegui pêchent en revanche à la finition. À la suite d'un beau travail de l'infatigable Ocampos, Rakitić contrôle le cuir aux seize mètres, puis caresse la balle qui passe à quelques centimètres de la lucarne adverse. Un avertissement sans frais pour le moment.Lesredémarrent fort après l'entracte en mettant beaucoup d'intensité dans le jeu, mais restent muets, et un faux rythme s'installe progressivement à partir de l'heure du jeu. Tête sous l'eau, lesse contentent de bien défendre. Lancé dans la profondeur à la 67, Munir file droit au but. Rattrapé par De Frustos, qui est bousculé par un Koundé très offensif car saoulé de ne pas toucher une bille derrière, leest déséquilibré et ne peut empêcher l'ouverture du score de l'ancien Barcelonais. Mais après l'utilisation de la VAR, le pion est annulé par l'arbitre, le score reste nul et vierge. Frustré par ce résultat, Lopetegui est expulsé à la suite d'une gueulante en toute fin de match par l'homme en jaune. Finalement, après un centre millimétré (encore un) du capitaine Jesús Navas, l'entrant Youssef En-Nesyri met un gros coup de casque décroisé et plante le but salvateur pour Séville. Il faudra faire beaucoup mieux pour inquiéter le FC Barcelone dimanche au Camp Nou.Libérés, mais loin d'être délivrés.