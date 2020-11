Séville secoue le Celta

FC Séville (4-3-3) : Vaclík - Acuña (Escudero, 33e), Koundé, D.Carlos, J.Navas - Fernando, Jordan (O.Rodríguez, 81e), Rakitić - O.Torres (L.De Jong, 68e), Ocampos (Idrissi, 81e), En-Nesyri (El-Haddadi, 68e). Entraîneur : Julen Lopetegui.



Celta de Vigo (4-4-2) : Blanco - Olaza, Murillo, Aidoo (N.Araujo, 42e), Mallo - Tapia (M.Rodríguez, 88e), Nolito (Yokuşlu, 68e), B.Méndez, D.Suárez - Mina, Aspas. Entraîneur : Eduardo Coudet.

Avant son voyage en direction de la Russie, le FC Séville s'est mis en confiance.Dans son antre du Sánchez Pizjuán, le dernier vainqueur de la Ligue Europa est entré dans son match pied au plancher : sur un corner fouetté par Ivan Rakitić, Jules Koundé pousse le ballon au fond des filets après une puissante tête de Diego Carlos. Le premier but de l'ancien Bordelais sous ses nouvelles couleurs est très vite oublié puisqu'une boulette de Tomáš Vaclík offre l'égalisation à Iago Aspas sur un plateau. Mécontents de cet imprévu, les Sévillans réagissent par l'intermédiaire du remuant Lucas Ocampos, mais Rubén Blanco est à la parade (31). Dangereux offensivement, le Celta persévère et Nolito conclut un contre mené par Aspas. Si l'ancien de la maison sévillane frôle le doublé (45), Youssef En-Nesyri remet tout ce beau monde à égalité grâce à une tête à bout portantAprès la pause, la reprise des débats est plutôt calme jusqu'à l'heure de jeu. Les occasions franches reviennent ensuite pour les visiteurs, mais deux interventions décisives de Vaclík devant Aspas (65) et Santi Mina (67) permettent auxde rester à hauteur du Celta. Doucement, mais sûrement, Séville redevient menaçant, mais Joan Jordan voit sa tentative sur coup franc repoussée par Blanco (80). Pas grave : à force de défendre, le Celta recule trop et concède un troisième but sur une frappe déviée de Sergio Escudero. Menés, les Galiciens se jettent à l'attaque et concèdent un nouveau but en contre, cette fois inscrit par Munir El-HaddadiSéville peut aller à Krasnodar le cœur léger : le voilà provisoirement septième de Liga avec deux matchs en retard.